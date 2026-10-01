Mientras Julian Nagelsmann percibía como seleccionador un salario estimado de seis millones de euros al año y, tras la rescisión del contrato inicialmente fijado hasta 2028, habría cobrado una indemnización de alrededor de siete millones de euros, su sucesor Klopp se sitúa ahora por encima con un sueldo anual de siete millones de euros y encabeza así el ranking histórico de los seleccionadores alemanes.

En la comparación mundial entre seleccionadores, el técnico de 59 años ocupa así según el informe el segundo puesto. El líder indiscutible en ingresos es el italiano Carlo Ancelotti. El técnico de 67 años había terminado en mayo de 2025 su etapa en el Real Madrid para hacerse cargo de la Canarinha brasileña. En el conjunto blanco, Ancelotti ganaba hasta once millones de euros anuales, mientras que en Brasil su salario se estima en unos diez millones de euros.

Por detrás de Ancelotti y Klopp aparecen el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, con 6,8 millones de euros, así como el inglés Thomas Tuchel con seis millones de euros. Luis de la Fuente, de España, elevó su salario tras conquistar la Copa del Mundo desde los dos millones anteriores hasta los cinco millones de euros actuales. Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, gana 2,3 millones de euros, mientras que el seleccionador alemán de Austria, Ralf Rangnick, percibe dos millones de euros.

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Jürgen Klopp cobra como seleccionador alemán bastante menos que en Red Bull

Para Klopp, el cambio al DFB también supone un retroceso económico respecto a sus etapas anteriores. En Red Bull cobraba antes, como jefe global de fútbol, unos doce millones de euros estimados, mientras que en el Liverpool su salario base ascendía últimamente a 18 millones de euros.

Y no es el único técnico estrella que cobra menos como seleccionador. El francés Zinedine Zidane percibe ahora 3,6 millones de euros; en el Real Madrid llegó a cobrar en su día doce millones. El portugués Jorge Jesus pasa ahora a cobrar cuatro millones de euros tras percibir doce millones en Al-Nassr.

Mientras tanto, los seleccionadores de los rivales de Alemania en la Nations League están claramente por detrás de los ingresos de Klopp: el seleccionador neerlandés Xavi cobra tres millones de euros, Ivan Jovanovic, de Grecia, percibe 900.000 euros y Veljko Paunovic, de Serbia, recibe 650.000 euros al año.