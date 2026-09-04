Sin embargo, la salida del atacante de 24 años vuelve a ser una cesión. Al Bayern le habría gustado desprenderse definitivamente de Zaragoza.

Probablemente porque uno se ve al menos dos veces en la vida o, a veces, incluso muchas más, el extremo prefirió no decir nada sobre el FC Bayern durante su presentación como nuevo fichaje del Espanyol de Barcelona. Pero, aun así, lo hizo de una manera muy elocuente. Preguntado por su etapa en Múnich, se limitó a decir: "Mejor me callo".

Debido a problemas de personal, el Bayern incorporó a Zaragoza en el invierno de 2024 mediante una cesión adelantada desde el Granada, antes de que en verano se incorporara de forma definitiva al campeón récord alemán por 17 millones de euros. A las órdenes de Thomas Tuchel, Zaragoza disputó al menos siete partidos de Bundesliga, antes de que su sucesor, Vincent Kompany, prescindiera por completo de él. Después llegaron cesiones al CA Osasuna y al Celta de Vigo, en España, y a la AS Roma.

Getty Images





Bryan Zaragoza quiere "quedarse el mayor tiempo posible"

Era un deseo expreso de Zaragoza marcharse al Espanyol, algo que confirmó el director deportivo Monchi. El jugador realizó "enormes esfuerzos económicos" para hacer posible el traspaso, subrayó Monchi.

"Creo que necesito estabilidad, quedarme un tiempo en un club, y creo que el Espanyol es ideal para eso. Por eso he venido aquí: para intentar quedarme el mayor tiempo posible", dijo Zaragoza, dejando entrever así que el próximo verano podría producirse un final definitivo de su relación, poco satisfactoria para ambas partes, con el FC Bayern.



