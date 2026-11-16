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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha expresado su profunda insatisfacción con la reciente actuación del equipo, pese a que se ha asegurado un puesto en los cuartos de final de la Liga de Naciones. El legendario centrocampista, ahora entrenador, admitió que los fallos tácticos lo dejaron desconcertado tras la ajustada victoria por 2-1 ante Turquía.

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Una Francia espesa supera por la mínima a una enérgica Turquía

Francia se repuso de la derrota del jueves ante Italia al imponerse por 2-1 a Turquía, un resultado crucial que le aseguró un puesto entre los ocho mejores de la Liga de Naciones.

Sin embargo, su actuación no convenció. Francia se mostró vulnerable en defensa, desperdició numerosas ocasiones de gol y firmó una primera parte apagada ante una Turquía que la superó constantemente en intensidad.

Zidane señala los fallos en la presión de la primera parte

En declaraciones a TF1 tras el pitido final, Zidane no ocultó su malestar por la facilidad con la que Turquía superó la organización de su equipo sin balón antes del descanso. «El objetivo era clasificarnos después de la derrota ante Italia. En cuanto a la actuación, podemos tener algunas dudas, sobre todo por la primera parte, en la que no presionamos bien», afirmó Zidane.

El seleccionador de Francia señaló la posición muy adelantada del portero turco como un importante problema táctico que dejó espacios por todo el campo. «Es mi trabajo decir cuándo las cosas no van bien. Cuando no veo cosas buenas sobre el terreno de juego, nos frustramos un poco», continuó. «En la presión, nos complicaron las cosas con el portero saliendo muy arriba. Permitimos que se generaran espacios y no presionamos nada bien. Lo hicimos muy mal. Son cosas que todavía tenemos que mejorar. Yo no estaba contento, y los jugadores tampoco».

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Responsabilidad colectiva, no culpa de la defensa

Pese a una primera parte complicada, en la que Francia concedió varias ocasiones claras, Zidane destacó una notable mejoría tras el descanso sin necesidad de perder los nervios en el vestuario. «Corregimos algunas cosas en el descanso y presionamos mejor en la segunda parte. Concedimos muchas ocasiones, sobre todo en la primera», explicó.

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Preguntado por los periodistas sobre si la culpa era de su línea defensiva, Zidane rechazó señalar a nadie en particular y reclamó que el equipo conservara mejor el balón y trabajara más unido. Añadió: «No es la defensa. Somos todos. Tenemos que presionar como equipo y, cuando no presionamos, todos tenemos que ayudarnos».

«Son cosas que tenemos que poner en práctica. Tenemos que mantener la posesión. Nos gusta correr con el balón, pero sin él no es nuestro punto fuerte. En la segunda parte lo hicimos mejor, jugando a dos toques. Tenemos que seguir insistiendo en ello. No hubo ninguna bronca en el descanso. Corregimos algunas cosas y estuvimos mejor en la segunda parte. La reacción fue muy buena».

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Trabajo pendiente antes de los cuartos de final de la Liga de Naciones

Aunque la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones cumple el principal objetivo de Francia, su actuación supone un oportuno aviso. Zidane debe trabajar cuanto antes con su plantilla la presión coordinada y el juego de posesión a dos toques si Francia quiere evitar que sus carencias queden al descubierto en las eliminatorias.