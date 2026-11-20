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El Barcelona ha puesto fin a su interés por JJ Gabriel, la joven promesa del Manchester United, y ha dejado vía libre a su rival, el Real Madrid, para cerrar el fichaje del adolescente. El club catalán mantuvo amplias conversaciones con el entorno del jugador, pero acabó considerando demasiado elevado el coste de incorporar al delantero para tratarse de un futbolista de categorías inferiores.

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El coste frustra su llegada a La Masia

Los rumores que vinculaban a JJ Gabriel con una posible llegada a Cataluña cobraron fuerza por primera vez en septiembre, después de que el jugador de 16 años pidiera salir del Manchester United . Las especulaciones se intensificaron cuando la joven promesa inglesa pasó varias semanas entrenándose por su cuenta en Castelldefels, Barcelona , lo que alimentó los rumores de una incorporación inminente a La Masia.

Pese a estudiar el fichaje y mantener conversaciones con sus representantes, la directiva del Barcelona se negó a asumir unos costes cada vez mayores. Gabriel confirmó posteriormente su salida de Old Trafford el 17 de noviembre , mientras que el Barcelona se retiró de la operación al considerar desproporcionado el compromiso económico total para un jugador de la cantera que aún no había demostrado su valía.

El desglose de los 10 millones de euros

Los detalles conocidos en España han aclarado por qué el club catalán abandonó las negociaciones. En declaraciones en el programa El Bar, de la Cadena SER, el periodista Sique Rodriguez reveló que la operación en su conjunto estaba valorada en cerca de 10 millones de euros.

Aunque al Manchester United solo le corresponderían unos 350.000 euros en concepto de indemnización por formación, Rodriguez señaló que esa cifra apenas representa una pequeña parte del desembolso real. El elevado coste total también incluía el salario de Gabriel, pagos económicos relacionados con su familia y cuantiosas comisiones para los intermediarios.

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¿Un riesgo económico evitado?

Gabriel está considerado una prometedora figura en ataque, por lo que su disponibilidad suponía una interesante oportunidad de mercado. Aun así, comprometer cerca de 10 millones de euros por un adolescente que todavía no ha debutado en competición con el primer equipo entraña un enorme riesgo económico.

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Incorporar a jugadores jóvenes siempre implica incertidumbre, independientemente de su trayectoria. Sumadas a las dudas en torno a la reciente actividad de Gabriel en las redes sociales, esas circunstancias hacen que retirarse de la operación evite al Barcelona una inversión potencialmente problemática.

El Madrid se acerca al fichaje bajo la sombra de una investigación

Con su rival en el Clásico fuera de la pugna, el Real Madrid está cerca de cerrar la llegada de Gabriel al Bernabéu. Sin embargo, el traspaso todavía podría afrontar complicaciones fuera del terreno de juego antes de quedar resuelto.

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El Manchester United está investigando si terceras partes contactaron con Gabriel mientras seguía inscrito en su cantera, lo que deja abierta la posibilidad de emprender acciones legales por las circunstancias de su salida.