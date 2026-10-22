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La joven promesa del Real Madrid Arda Guler ha explicado por qué le quitó un gol a su compañero Kylian Mbappe durante los recientes compromisos europeos del club. El internacional turco se mostró de buen humor tras una actuación dominante en la que el Real Madrid superó con facilidad al RB Leipzig en el Bernabéu.

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Una actuación implacable ante el Leipzig

El Real Madrid logró una contundente victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la tercera jornada de la Champions League. El conjunto español mostró una gran eficacia, con Guler como protagonista en el centro del campo. El internacional turco fue una amenaza constante y culminó una actuación individual sobresaliente al marcar el segundo gol de su equipo.

Sin embargo, el tanto del jugador de 21 años sorprendió a más de uno. Mbappe dirigió un remate de cabeza hacia la portería, pero Guler lo desvió con picardía justo delante de la línea de gol para adjudicarse el tanto.

Ese gol no frenó al Madrid: Mbappe marcó después el tercero, antes de que Tidiam Gomis recortara distancias para el conjunto alemán. El fichaje récord Yan Diomande completó la goleada y selló una victoria europea incontestable en el Bernabéu.

Sin disculpas para el francés





Getty Images

En declaraciones a Real Madrid TV tras el pitido final, el centrocampista bromeó sobre su decisión de arrebatarle el gol a su ilustre compañero. Guler señaló que, dada la capacidad goleadora de la estrella francesa, no había motivo para preocuparse por que se quedara sin marcar.

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«Le robé el gol a Mbappe, pero porque sabía que marcaría otro. Así que no pasa nada», bromeó Guler tras el partido. Su desenfadada predicción resultó acertada, ya que la estrella francesa acabó anotando el tercer gol del Real Madrid.

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Más allá de las bromas, el jugador de 19 años quiso destacar el enorme esfuerzo de todo el equipo sobre el terreno de juego. «Estamos muy contentos porque creo que jugamos muy bien, tanto con balón como sin él. Creo que hicimos un gran partido y estamos muy felices», añadió.

El factor Bernabéu

La convincente victoria recordó una vez más el nivel de exigencia del Real Madrid. Para Guler, mantener esa contundencia forma parte de lo que implica vestir la célebre camiseta blanca.

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«Es lo que tenemos que hacer. Somos el Real Madrid y tenemos que ganar todos los partidos», insistió el centrocampista. También señaló a la afición como un factor decisivo en las actuaciones del equipo: «Es un factor clave porque, cuando jugamos en casa, delante de nuestra afición, intentamos darlo todo por ella».

Con el equipo en plena dinámica positiva, Guler lanzó un aviso de cara al importante duelo liguero del domingo contra el Barcelona. «Es un gran partido, un encuentro de primer nivel, y lo daremos todo para ganar. Estamos preparados», concluyó.





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Todas las miradas puestas en el Clásico





IMAGO





Tras superar su compromiso europeo, el Real Madrid centrará de inmediato su atención en recibir a su máximo rival. El Clásico del domingo tendrá importantes consecuencias para la lucha por el título de LaLiga y exigirá la máxima concentración a los hombres de Mourinho.

El Madrid intentará aprovechar su actual acierto de cara a puerta para imponerse al conjunto catalán. Con Guler en un gran momento, Mbappe de nuevo entre los goleadores y Diomande prolongando su racha anotadora, el Madrid parece llegar preparado para el gran duelo del fin de semana.