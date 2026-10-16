Revelado el secreto más de un año después: ¿por qué Nico Williams rechazó fichar por el Barcelona?

Félix Tainta, agente de Nico Williams, estrella del Athletic de Bilbao, reveló los detalles internos del fracaso del traspaso del jugador al Barcelona durante el verano de 2025, asegurando que la falta de garantías sobre la capacidad del club catalán para inscribirlo fue la principal razón por la que el futbolista dio marcha atrás en la operación y optó por renovar su contrato con su club hasta 2035.

Tainta habló de los detalles de las negociaciones durante su aparición en el podcast "Los Fulanos", explicando que las conversaciones con el Barcelona llegaron a un punto en el que ya no era posible arriesgar el futuro del jugador, especialmente teniendo en cuenta su necesidad de jugar con regularidad y su deseo de mantenerse listo para los compromisos internacionales.

El agente de Nico Williams dijo, según recogió el diario español "Mundo Deportivo": "Hablamos con el Barcelona y, por supuesto, el Athletic de Bilbao estaba al tanto de todo, porque yo le informaba constantemente de la evolución de la situación, a pesar del enfado del club con el Barcelona por la manera en que actuó en las negociaciones".

Y añadió: "Después empezaron las conversaciones y llegamos a un punto en el que Nico ya no podía seguir sin jugar. Nico es como un coche de Fórmula 1 y, cuando yo voy a tu casa, no se supone que tenga que cargar con tus problemas. Eso es lo que le dejé claro al Barcelona".

Tainta continuó explicando el motivo de la decisión final: "Decidimos que, si no obteníamos ciertas garantías, no podíamos arriesgarnos a que Nico fuera allí y luego no pudiera jugar. Había un Mundial y, aun al margen de la existencia de ese torneo, es un futbolista profesional que debe ejercer su profesión".

Y prosiguió: "Yo voy a tu club para ejercer mi profesión y, por tanto, debo seguir haciendo mi trabajo. Si tú tienes un problema, no debería afectarme. Y si no me das garantías de que tu problema no me va a afectar, puede que tenga que cambiar de opinión, y eso es exactamente lo que ocurrió".

El Barcelona persiguió a Nico Williams desde el verano de 2024

El interés del Barcelona por fichar a Nico Williams no nació en el verano de 2025, ya que el club catalán había intentado antes su contratación en el verano de 2024, tras su brillante actuación con la selección española en la Eurocopa.

Tainta aseguró que el jugador despertó el interés de varios de los grandes clubes europeos, al afirmar: "Todo el mundo conoce el interés del Barcelona en el verano de 2024, después de la Eurocopa. Barcelona, Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool y Paris Saint-Germain... todos querían fichar a Nico, y no es fácil tener un jugador que rechaza a todos esos clubes".

Pese a las tentaciones que rodearon su futuro, el agente del jugador insistió en que Nico ya había demostrado su compromiso con el Athletic de Bilbao cuando renovó su contrato en diciembre de 2023, a pesar de que estaba cerca de entrar en el último año de contrato, lo que podría haberle dado la oportunidad de marcharse más tarde sin coste de traspaso.

Tainta dijo: "Renovamos el contrato por tres años. Imaginad lo que podría haber conseguido Nico si se hubiera convertido en agente libre, sobre todo después del nivel que mostró en la Eurocopa. Pero nosotros considerábamos que no debíamos marcharnos de esa manera".

Y agregó: "Renovamos el contrato manteniendo la misma cláusula de rescisión. Podíamos habernos marchado gratis y conseguir una prima de fichaje enorme, pero no lo hicimos. El jugador fue leal al Athletic de Bilbao".

Nico Williams pensaba en marcharse

Tainta reconoció que Nico Williams sí pensaba en vivir una nueva experiencia fuera del Athletic de Bilbao, dadas sus ambiciones deportivas y su deseo de competir por los mayores títulos europeos, pero no tomó su decisión basándose únicamente en las ofertas.

El agente del jugador dijo: "Nico pensaba en marcharse. Cuando estás en el Athletic de Bilbao, conoces los límites de las posibilidades del club y sabes que no vas a ganar la Liga de Campeones y que probablemente tampoco vas a ganar LaLiga".

Sin embargo, la falta de las garantías exigidas al Barcelona, junto a cuestiones de estabilidad y minutos de juego, llevó finalmente al jugador a continuar en el club vasco y a firmar un contrato de larga duración que se extiende hasta 2035, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro en el verano de 2025.