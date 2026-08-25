"Intenté fichar a Edin Dzeko para Múnich", contó Schweinsteiger como experto de ARD tras el partido de primera ronda del FC Schalke en la DFB-Pokal ante el Hallescher FC (5-2 en la prórroga) el lunes por la noche, al hablar de los avances por el actual delantero del S04 durante su etapa en el VfL Wolfsburgo (2007 a 2011).

El entrenador del Schalke, Miron Muslic, que acababa de pasar por la entrevista, se sumó divertido: "Lo sé, conozco la historia". Cuando la presentadora de ARD Esther Sedlaczek le preguntó si la había oído del propio Dzeko, Muslic se limitó a responder: "Eso no lo quiero revelar ahora".

Schweinsteiger, entonces jugador del Bayern, explicó después: "Queríamos ficharlo de todas formas, pero por desgracia no fue posible que Edin viniera". Dzeko había celebrado en Wolfsburgo su despegue internacional, llevó a los Lobos junto a su brillante compañero de ataque Grafite al sorprendente título de campeón de Alemania en 2009 y, como es lógico, provocó un pésimo ambiente en el FCB.

No se fue al Bayern de Múnich: ¿adónde se marchó Edin Dzeko en su lugar?

En lugar de ir al Bayern, Dzeko acabó fichando a principios de 2011 por el Manchester City por 37 millones de euros y, tras pasar por otros clubes internacionales de renombre como la Roma, el Inter de Milán, el Fenerbahçe y la Fiorentina, está al servicio del Schalke desde enero de este año. Contratado inicialmente solo hasta el final de la pasada temporada, Dzeko firmó a principios de agosto un nuevo contrato de un año y ahora, tras el ascenso, también debe marcar goles importantes para los Königsblauen un escalón más arriba en la Bundesliga.

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El bosnio volvió a demostrar el lunes en Halle que sigue teniendo el gol perfectamente dominado incluso a los 40 años. Tras entrar al campo pasada la hora de juego, Dzeko marcó primero de penalti en el minuto 81 para poner el 2-1 momentáneo. Como el valiente equipo de la Regionalliga volvió a meterse en el partido y logró empatar 2-2 poco antes del final, el recién ascendido a la Bundesliga tuvo que ir a la prórroga, en la que Dzeko desempeñó un papel decisivo.

Bastian Schweinsteiger, maravillado con Edin Dzeko: "Es fantástico para la Bundesliga"

Primero asistió a Moussa Sylla en el 3-2 (98'), y más tarde Schweinsteiger elogió: "Cómo prepara el 3-2... no hay muchos delanteros centro capaces de dejarla así". En el tiempo añadido de la primera parte de la prórroga, Junior Adamu puso el 4-2, y en el minuto 117 Dzeko completó su doblete para cerrar definitivamente el partido con el 5-2 final a favor del favorito.

"Es un jugador que marca claramente la diferencia", siguió maravillándose Schweinsteiger con Dzeko. "Es un placer tener a un jugador así [...] Por su manera de jugar al fútbol, es fantástico para la Bundesliga". Hasta la fecha, el internacional bosnio ha marcado ocho goles y ha dado otros cuatro en doce partidos oficiales con el Schalke, y goza de la máxima consideración dentro del equipo. Tras el irregular estreno en la copa, el S04 apunta ahora a sus primeros puntos importantes en la Bundesliga: en la jornada 1, Dzeko y compañía visitan este domingo al FC Augsburgo.