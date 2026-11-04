Según revela Sport Bild, el delantero inglés incluyó en el primer contrato que firmó en el verano de 2023 una cláusula por la que el club más laureado de Alemania debe pagarle una prima de más de un millón de euros si gana el premio individual más importante del fútbol.

Kane se había impuesto en la entrega del galardón a finales de octubre por un margen muy estrecho a Kylian Mbappe, del Real Madrid. Lamine Yamal, del FC Barcelona, quedó tercero. Su exclub, el Tottenham Hotspur, no recibirá, en cambio, ningún pago adicional. Según se ha podido saber, no se alcanzó un acuerdo en ese sentido, algo que no es inusual en traspasos de esta magnitud.

Además de la cláusula del Balón de Oro, Kane recibe, según el citado medio, otras primas por logros especiales, aunque no se detalla el importe de cada una. Así, cobraría por ser el máximo goleador de la Bundesliga, algo que ha conseguido todos los años desde su llegada, por serlo de la Champions League (en la temporada 2023/24) y por ganar la Bota de Oro como jugador con más goles en Europa. El futbolista de 33 años ya ha ganado este último trofeo dos veces, la más reciente por sus 61 goles de la pasada temporada. Antes, solo Gerd Müller y Robert Lewandowski lo habían conquistado en más de una ocasión con la camiseta del Bayern.

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¿Qué pasará con el Balón de Oro? Harry Kane revela su plan

El Bayern había celebrado la entrega de la Bota de Oro poco antes de la gala del Balón de Oro y había retransmitido el acto a nivel internacional para que también lo vieran los 100 periodistas deportivos con derecho a voto para el premio. Y funcionó.

«Tengo una sala de trofeos en mi casa, donde está ahora», explicó Kane a Sport Bild, y reveló: «Hablaré con el club para ver si queremos poner el Balón de Oro en el museo del Bayern. Creo que es donde debe estar. También para que los aficionados puedan verlo».

Mientras tanto, Kane está a punto de renovar su contrato con el Bayern, que vence en verano. «Diría que es cuestión de días», afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de Champions League contra el Atlético en Madrid. El nuevo contrato se extendería hasta 2029.