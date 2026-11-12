Compartir Sigue a GOAL en Google

Se espera que Mauricio Pochettino comience a trabajar como entrenador del Manchester United el próximo jueves, por lo que solo dispondrá de tres días de entrenamiento antes de su primer partido al frente del equipo en Anfield. El técnico de 54 años dirigirá a Estados Unidos en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití antes de volar a Manchester para sustituir al destituido Michael Carrick.

Anuncios

Pochettino cumplirá primero sus compromisos con Estados Unidos

Pochettino completará el parón internacional con Estados Unidos antes de asumir el cargo en Old Trafford, donde Carrick fue destituido el jueves tras una racha de una victoria en 11 partidos entre todas las competiciones. El United está en la zona de descenso de la Premier League y ocupa el 17.º puesto en la clasificación de la Champions League.

Según el Manchester Evening News, Pochettino dejará Estados Unidos después del partido de vuelta contra Haití en Cincinnati, que está previsto que termine alrededor de las 2:00 de la madrugada del próximo miércoles, hora del Reino Unido. Se espera que llegue a Manchester más tarde ese mismo día y comience a trabajar en Carrington el jueves siguiente.

Tres días para preparar el partido contra el Liverpool

Ese calendario dejaría a Pochettino solo tres días con su nueva plantilla antes de que el United viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool el próximo domingo. BBC Sport también informa de que, como muy tarde, estará en el cargo el 19 de noviembre.

El United ha llegado a un acuerdo con el argentino sobre sus condiciones personales y, según las informaciones, ha establecido un marco con US Soccer para liberarlo de su contrato de cuatro años, que incluye una cláusula de rescisión de 7,4 millones de libras. También se espera que lleve a Old Trafford a varios miembros de su cuerpo técnico habitual.

Anuncios Anuncios

Pochettino hablará con la prensa antes del doble enfrentamiento con Haití

El United y US Soccer han acordado que Pochettino dirija los dos partidos contra Haití antes de poner fin a su etapa al frente de la selección. Está previsto que atienda a los medios el viernes a las 14:15, hora del Reino Unido, en la concentración de Estados Unidos a las afueras de Atlanta, antes de que el partido de ida comience el sábado a las 21:30 en Kingston, Jamaica.

Related Topics

El técnico de 54 años ha ganado 21 de sus 35 partidos al frente de la selección de Estados Unidos y la llevó a las eliminatorias del Mundial a principios de este año, antes de caer ante Bélgica en octavos de final.

A Pochettino le espera un debut en Anfield

Pochettino regresará al fútbol inglés con una amplia experiencia en la Premier League, tras haber dirigido anteriormente al Southampton, el Tottenham y el Chelsea, además del Paris Saint-Germain.

Anuncios

Su primera tarea será sacar adelante a un United en dificultades en Anfield el próximo domingo, con muy poco tiempo para trabajar con sus jugadores.