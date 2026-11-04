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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
Traducido por

Revelada la cláusula del Balón de Oro: el FC Bayern de Múnich debe pagar una suma millonaria a Harry Kane

Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
H. Kane

El triunfo en la entrega del Balón de Oro no solo le ha reportado a Harry Kane mucho prestigio, sino también una considerable suma de dinero del Bayern de Múnich.

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Según revela Sport Bild, el delantero inglés incluyó en el primer contrato que firmó en el verano de 2023 una cláusula por la que el club más laureado de Alemania debe pagarle una prima de más de un millón de euros si gana el premio individual más importante del fútbol.

Kane se impuso por un margen muy estrecho a Kylian Mbappé, del Real Madrid, en la gala celebrada a finales de octubre. Lamine Yamal, del FC Barcelona, quedó tercero. Su exclub, el Tottenham Hotspur, no recibirá ningún pago adicional. Según se informa, no se alcanzó un acuerdo en ese sentido, algo que no es inusual en traspasos de esta magnitud.

Además de la cláusula por el Balón de Oro, Kane percibe, según el citado medio, otras primas por logros especiales, aunque no se detallan las cantidades correspondientes. Así, cobra una prima por ser el máximo goleador de la Bundesliga, algo que ha logrado todos los años desde su llegada; por serlo de la Champions League, como en la temporada 2023/24; y por ganar la Bota de Oro al jugador con más goles en Europa. El futbolista de 33 años ya ha ganado este último trofeo dos veces, la más reciente por sus 61 goles de la pasada temporada. Antes, solo Gerd Müller y Robert Lewandowski lo habían conquistado en más de una ocasión con la camiseta del Bayern de Múnich.

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

¿Qué pasará con el Balón de Oro? Harry Kane revela su plan

El Bayern había celebrado la entrega de la Bota de Oro poco antes de la gala del Balón de Oro y retransmitió el acto a nivel internacional para que también lo vieran los 100 periodistas deportivos con derecho a voto para conceder el premio. Y funcionó.

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«Tengo una sala de trofeos en mi casa, donde está ahora mismo», explicó Kane a Sport Bild, antes de revelar su plan: «Hablaré con el club para ver si queremos poner el Balón de Oro en el museo del Bayern. Creo que es donde debe estar. También para que puedan verlo los aficionados».

Mientras tanto, Kane está a punto de renovar su contrato con el Bayern, que vence este verano. «Diría que es cuestión de días», afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de Champions League ante el Atlético en Madrid. Se espera que el nuevo contrato se extienda hasta 2029.

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