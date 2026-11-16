Revelaciones sorprendentes: un revés italiano, detrás del fichaje de Gabriel Jesus por el Barcelona

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El fracaso del traspaso de Gabriel Jesus al Nápoles el pasado verano le abrió el camino al delantero brasileño para cumplir su sueño de fichar por el Barcelona.

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Según informa el diario español «Sport», el Barcelona intentó fichar a Julián Álvarez hasta los últimos momentos del pasado mercado de verano, ya que el delantero argentino era la primera opción de la dirección deportiva del club, encabezada por Deco, para reforzar la posición de delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, el Atlético de Madrid se mantuvo firme y se negó a desprenderse de su jugador, lo que llevó a los responsables del club catalán a buscar alternativas en el mercado.

Tras un estudio exhaustivo de todas las opciones disponibles, el Barcelona se decantó finalmente por el fichaje de Gabriel Jesus, que suponía una opción de bajo coste en comparación con las demás alternativas. El club catalán vio en el delantero brasileño, de 29 años, una buena oportunidad de mercado y pagó 10 millones de euros al Arsenal para hacerse con sus servicios a finales de agosto.

Durante su presentación como nuevo jugador del Barcelona, Gabriel Jesus aseguró que no dudó ni un instante en cuanto supo que existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de llegar al Spotify Camp Nou, y explicó: «Los jugadores siempre tienen la última palabra, y yo dije: quiero jugar en el Barcelona».

Aunque el delantero brasileño estaba «seguro de que algo iba a pasar», su llegada al Barcelona fue posible porque los clubes que se interesaron por él no alcanzaron un acuerdo con el Arsenal durante todo el mercado de verano.

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En este sentido, el periodista deportivo Ivan Zazzaroni reveló en la emisora Radio Kiss Kiss Napoli que Gabriel Jesus «esperó al Nápoles durante un mes y medio». Y añadió: «Es un chico maravilloso y una persona excepcional, y estaba muy ilusionado con esta oportunidad, pero el club italiano no logró cerrar la operación y acabó en el Barcelona».

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No era ningún secreto que Massimiliano Allegri había pedido el fichaje del delantero brasileño para respaldar su proyecto en el club italiano, mientras que informaciones procedentes de la ciudad de Nápoles aseguran que el jugador se sentía muy atraído por la idea de jugar en el estadio Diego Armando Maradona.

No obstante, el fracaso de su traspaso al Nápoles le brindó a Gabriel Jesus la oportunidad de cumplir «el sueño que tenía desde niño» al firmar por el Barcelona.

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Hasta ahora, el delantero brasileño no ha logrado hacerse con un puesto de titular en el once de Hansi Flick, pero ha rendido bien cuando ha salido desde el banquillo: suma 4 goles y 2 asistencias en 286 minutos de juego, unas cifras destacadas que han ampliado las opciones ofensivas a disposición del conjunto catalán.