Revelación impactante: la FIFA «engaña» a los visitantes con las entradas más caras del Mundial

La FIFA vuelve a ser criticada. Después de las quejas por los altos precios de las entradas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, ahora hay malestar por cómo se mostraron los asientos.

Según The Athletic, la FIFA vendió más de tres millones de entradas repartidas en varias categorías. El código de colores hacía creer que las entradas más caras (Categoría 1) garantizaban los mejores asientos, junto a la línea de banda o en la grada inferior.

Sin embargo, al asignarse los asientos, muchos descubrieron que estaban en esquinas o detrás de la portería; algunos incluso recibieron ubicaciones de Categoría 2 pese a haber pagado por Categoría 1.

Un gran chasco, sobre todo porque algunos pagaron cientos o miles de dólares por su entrada. En Norteamérica se suele elegir un asiento concreto, no una categoría, lo que agrava la decepción.

Un afectado declaró a medios ingleses: «No se pueden cambiar las reglas después de que alguien haya pagado por una entrada. La gente ha pagado por un sitio concreto y luego se les da otra cosa». Otro aficionado habla de «engaño» y de «la sensación de que te han estafado».

Durante la venta se cambiaron las condiciones, lo que ha generado confusión. Además, los asientos más cercanos a la línea de banda se reservaron para paquetes de hospitalidad y patrocinadores, con precios de miles de dólares.

La FIFA aclaró que las entradas del Mundial eran solo una guía, no una asignación definitiva de asientos, y que las condiciones generales permiten cambiarlos siempre que sean de la misma categoría o valor.