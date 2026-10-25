¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP
Andreas Koenigl
Traducido por

¡Revelación explosiva! Al parecer, el BVB quiso vender al Real Madrid a Karim Adeyemi, nuevo fichaje del Barça

Fichajes
Bundesliga
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Borussia Dortmund
K. Adeyemi

¿Estuvo Karim Adeyemi a punto de acabar en el Real Madrid en lugar de en el FC Barcelona? En cualquier caso, el Borussia Dortmund quería colocarlo en el club blanco.

Karim Adeyemi fichó el pasado verano por el FC Barcelona procedente del Borussia Dortmund por 22 millones de euros. El BVB también habría estado dispuesto a venderlo al Real Madrid, pero los blancos rechazaron la posibilidad.

Según informa el experto en fichajes Fabrizio Romano en DAZN , ante el estancamiento de las conversaciones para ampliar su contrato más allá de 2027, el conjunto alemán ofreció al internacional alemán a numerosos clubes de la Premier League y también al Real Madrid.

Pero esa posible opción quedó pronto descartada: el Real Madrid optó por no fichar al rápido extremo y finalmente se decantó por la estrella del Leipzig Yan Diomande, mientras que Adeyemi quería ir a toda costa al Barcelona, su club favorito.

Karim Adeyemi brilla a las órdenes de Hansi Flick

En el conjunto catalán, el exjugador del Dortmund encajó a la perfección: ya ha marcado cuatro goles y dado tres asistencias en doce partidos oficiales. El domingo por la noche (21:00 horas) se enfrentará al Real Madrid en el Clásico con el equipo que dirige Hansi Flick.

Gracias a sus buenas actuaciones, Jürgen Klopp volvió a convocar recientemente a Adeyemi con la selección, aunque allí el atacante destacó sobre todo por las numerosas ocasiones claras que desperdició.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google