Revela su plan para el Mundial de Marruecos... Declaraciones sorprendentes de Kane sobre Tuchel

Harry Kane, capitán de Inglaterra, Tras vencer 4-6 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, el jugador del Bayern Múnich defendió a Thomas Tuchel, quien seguirá al frente de la selección inglesa hasta 2028 pese a sus polémicas decisiones en la semifinal contra Argentina.

La victoria ante Francia, que le dio a Inglaterra la medalla de bronce, alivió en parte el golpe de la derrota, pero no borró el recuerdo de la semifinal.

Tras el 1-0 de Anthony Gordon, Tuchel reforzó la defensa retirando a sus mejores jugadores, lo que costó la final. El técnico alemán asumió la responsabilidad sin arrepentirse.

El alemán explicó que pasó a un esquema defensivo con cinco atrás por los espacios y el dominio aéreo de Argentina. Para él, el colapso no fue por el sistema, sino por la incapacidad de Inglaterra para recuperar el balón, salir de su campo y controlar el partido.

Lee también: 10 goles que rompen una resistencia de 64 años… Francia e Inglaterra se aseguran el Mundial de 2026

Ante Francia mejoró el rendimiento y Harry Kane destacó la influencia de Tuchel para lograr la mejor clasificación de Inglaterra en un Mundial desde 1966.

«Es el principal responsable de nuestro mejor resultado en sesenta años. Que sea uno de los mejores entrenadores no garantiza acierto», admitió.

La afición tiene derecho a estar enfadada y Tuchel lo sabe. Todos creíamos que este torneo era nuestro. Pero así es el fútbol: cuando sueñas en grande y estás a punto de lograrlo, el dolor es inmenso».

Lee también: Una estrella de la selección española sobre las entradas para la final del Mundial: «Una vergüenza»

¿Mundial de 2030?

Kane, de 32 años, ya piensa en el Mundial 2030 —que se disputará en Marruecos, España y Portugal— y al que llegará con 36.

El diario «Sport» recogió sus declaraciones: «Cuatro años es mucho tiempo, pero como he dicho, jugar con Inglaterra es mi mayor ambición. Me siento en mi mejor momento y no me pongo límites».

Y añadió: «Mientras siga rindiendo al nivel que lo hago, seguiré representando a Inglaterra; así de sencillo. Cuatro años es mucho tiempo, así que no quiero dejarme llevar por el optimismo ni mirar demasiado lejos en el futuro. Voy paso a paso».

Inglaterra acabó el Mundial con una medalla y una herida. Kane defendió a Tuchel, pero la renovación hasta 2028 no responde la pregunta que perseguirá al seleccionador hasta la Eurocopa: ¿por qué cayeron ante Argentina?

Lee también: Comportamientos que nunca había visto… Una estrella de Francia arremete contra sus compañeros

Lee también: Messi y su noveno Balón de Oro… Solo dos rivales amenazan su dominio

