Revela lo que ocurrió entre los jugadores de España en la final: Martínez desvela una sorpresa que le hizo llorar antes del Mundial

El argentino Emiliano Martínez, portero del Chelsea, reveló que disputó el último Mundial padeciendo una fractura en un dedo de la mano, después de haber rechazado someterse a una operación que podría haberle impedido participar en el torneo. También habló de la derrota de la selección de su país ante España en la final, asegurando estar convencido de que Argentina se habría proclamado campeona si el partido hubiese llegado a los penaltis.

Martínez, conocido como "Dibu", dijo en una entrevista con el programa "Los Edul", presentado por los periodistas argentinos Gastón Edul y Esteban Edul, que mantuvo la convicción de que la selección de su país podía resolver la final ante España, pese a caer por un gol a cero marcado por Ferran Torres el pasado 19 de julio.

El portero del Chelsea explicó que estaba seguro de imponerse en la tanda de penaltis, señalando que escuchó a algunos jugadores de la selección española hablar sobre la necesidad de resolver el partido antes de llegar a ellos.

Y dijo: "Hasta ellos pensaban eso. Los escuché decir: tenemos que ganar aquí. No podemos ir a los penaltis. Yo estaba apenado, y dije que ellos marcaron el gol en la primera pelota de la segunda parte de la prórroga, y que si no éramos campeones era por ese momento. Estaba totalmente seguro de que era mi día".

Martínez añadió que sintió que los jugadores de España no estaban cómodos con la idea de recurrir a los penaltis, apoyándose en una conversación que mantuvo con uno de los porteros de la selección española tras el partido, diciendo: "Uno de sus porteros me dijo: gracias a Dios que ganaron el partido".

Pese a la amargura de la derrota, el portero argentino reconoció el mérito de España en la victoria, diciendo que la selección española "ganó bien la final", aunque señaló que sentía mayor temor ante la selección de Francia en la final de 2022, en comparación con el equipo que dirige Luis de la Fuente, y agregó: "Son muy buenos, pero tengo la sensación de que hoy los habríamos derrotado".

En otra sorpresa, Martínez reveló que disputó todo el Mundial con un dedo roto, tras sufrir la lesión durante la final de la Europa League, donde se le dislocó el dedo anular, lo que le provocó fuertes dolores, antes de que las pruebas médicas revelaran la magnitud de la lesión y pusieran en duda su participación en el torneo.

El portero dijo: "Terminó el partido y todo volvió a su estado normal, pero dolía muchísimo. Cuando llegué a Birmingham, fui al hospital, me enseñaron las imágenes y me dijeron que tenía el dedo roto. En ese momento dije: no, no voy a poder llegar al Mundial, y empecé a llorar".

Explicó que el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, se preocupó por apoyarlo y le envió un mensaje en el que le aseguró que lo llevaría con la selección pudiera participar o no, mientras que Martínez decidió, tras consultarlo con el médico de la selección Dani y con Martín Tocalli, no someterse a la operación para no perder la oportunidad de viajar y participar en el torneo.

El portero señaló que la lesión afectó a sus entrenamientos, ya que no era capaz de entrenar con normalidad ni siquiera antes del enfrentamiento ante Suiza, y también recordó su preocupación durante el partido ante Egipto, en el que la selección argentina estuvo cerca de quedar eliminada, y dijo que le pidió a Tocalli volver a los entrenamientos habituales de cara al siguiente encuentro.

Martínez reconoció que la decisión de aplazar la operación fue un gran riesgo, aclarando que su dedo quedará afectado por la lesión de por vida y que ya no es capaz de usar la mano con normalidad en algunos movimientos.

El portero argentino abordó también la reciente lesión que lo alejó de los terrenos de juego, tras sufrir una fractura en la mandíbula que requirió someterse a una operación, describiendo el momento de la lesión como algo parecido a un nocaut en las artes marciales mixtas, y dijo: "Me desmayé y no recuerdo nada. Pusieron una radiografía en el hospital, y perdí 3 dientes".

En cuanto a la fecha de su regreso, Martínez afirmó que su objetivo es incorporarse a la selección argentina durante el próximo parón internacional, diciendo: "Necesito jugar con Argentina, y mi intención es volver durante el parón internacional".