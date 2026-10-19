revela el secreto de su insistencia en que es "el mejor jugador del mundo"

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se coronó con el premio "Onze d'Or" que otorga la revista francesa "Onze Mondial" en base a la votación de sus lectores, después de cosechar el 48,2% de los votos, superando al portugués João Neves, que quedó segundo con un 11,9%, seguido del georgiano Khvicha Kvaratskhelia con un 10,8% y del español Lamine Yamal con un 9,7%.

Tras recibir el premio, Mbappé habló en una entrevista con la revista sobre distintas etapas de su trayectoria profesional, repasando su experiencia de más de una década en el fútbol al más alto nivel. También abordó su visión del éxito y las críticas que recibe, así como las razones de su confianza en sí mismo, afirmando que lo que más valora no son los goles ni los títulos, sino su disfrute constante del juego.

El delantero del Real Madrid, que se sumó a la lista de ganadores del premio junto a leyendas como Diego Maradona, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, dijo: "Creo que también jugamos para hacer feliz a la afición. Saber que has podido disfrutar más que cualquier otro siempre es gratificante".

Cuando se le pidió que valorara su trayectoria hasta ahora, Mbappé le otorgó un 10 sobre 10, explicando que el valor de la experiencia no depende únicamente de los logros, sino que incluye también los momentos difíciles.

Y añadió: "Le doy un 10, porque la trayectoria se vive con todos sus detalles, tanto en los buenos como en los malos momentos. Lo primero que recuerdo no son los goles que marqué ni los títulos que gané, sino que durante todos estos diez u once años nunca me aburrí. No tomé lo que estaba viviendo como algo normal, sino que siempre lo viví con todos sus detalles".

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¿Por qué hay quien no te quiere?

Mbappé habló de cómo ha cambiado su forma de gestionar las críticas con el paso de los años, explicando que al principio de su carrera le afectaban mucho más, antes de adquirir la capacidad de entender las distintas reacciones hacia él.

Dijo: "Cuando eres más joven, te preguntas por qué hay gente que no te quiere, y por qué no haces cosas que les hagan quererte. No lo entiendes bien, y no eres capaz de distanciarte lo suficiente del asunto para verlo desde otra perspectiva".

Y continuó: "Ahora, en cambio, ya tengo esa visión, y entiendo que hay personas que no intentan analizar las cosas, sino que simplemente actúan de esa manera. Lo más importante es ser fiel a tus valores, y durante el camino cometes errores, no puedes evitarlos todos, y tienes que aceptar la posibilidad del fracaso".

Mbappé responde con ironía a la imagen del jugador perfecto

El delantero francés también rechazó la imagen que algunos pueden tener de él como alguien que no se equivoca, recurriendo al sentido del humor para responder a esta idea, antes de afirmar que su presencia mediática no refleja necesariamente la realidad de su personalidad.

Dijo con ironía: "Los que piensan que soy perfecto no ven la televisión", antes de añadir: "He demostrado una y otra vez que puedo equivocarme, y eso no me molesta. Creo que es algo bueno".

Mbappé explicó que el público no puede conocer su verdadera personalidad únicamente a través de su aparición en pantalla, y añadió: "Nadie te conoce de verdad a través de la televisión, y por eso algunos análisis están a veces completamente alejados de la realidad".

¿Por qué insiste Mbappé en que es el mejor del mundo?

La estrella del Real Madrid abordó las reacciones que suscitaron sus recientes declaraciones sobre ser el mejor jugador del mundo, explicando que su confianza en sí mismo está ligada a su mentalidad y a su deseo de lograr éxitos, y no es un simple intento de provocar polémica.

Mbappé dijo: "Yo conozco la historia y la cultura de mi país, y por eso sé lo que pueden provocar unas declaraciones de este tipo. Cuando lo digo, es porque lo creo, y porque me motiva".

Y añadió: "Para lograr grandes cosas, no puedes entrar en la competición pensando que los demás son capaces de ofrecer un rendimiento mejor que el tuyo. Eso significa que te limitas a ti mismo y te pones una barrera. Esa es mi mentalidad".

He vivido la vida que siempre quise

Al ser preguntado sobre si se siente feliz, Mbappé respondió con claridad, considerando que vive el sueño que tuvo desde la infancia, pese a los desafíos y los cambios que le ha impuesto su trayectoria profesional.

Dijo: "Por supuesto, soy un hombre feliz. He vivido la vida que siempre quise. Siempre quise ser futbolista, y, desde luego, hace falta adaptarse a las circunstancias, y hay acontecimientos inesperados, pero cumplí mi sueño. ¿Qué más se puede pedir?".

Y prosiguió: "En la vida, hay que estar contento con lo que tienes, y yo estoy muy contento con lo que tengo. Espero poder conservarlo".

Al cerrar sus declaraciones, Mbappé recuperó su visión del fútbol cuando era niño, explicando que su experiencia profesional cambió su comprensión del juego, aunque se empeñó en mantener el elemento más importante que lo unió a él desde el principio: el disfrute de practicarlo.

Dijo: "Por supuesto que no tengo la misma visión que tenía cuando era niño, y menos mal, porque si la hubiera conservado sería muy ingenuo".

Pero subrayó que lo que no ha abandonado es "la alegría y la pasión por jugar", considerando que los desafíos y los aspectos negativos del mundo del fútbol no han logrado arrebatarle ese sentimiento.

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