Reus se salva sobre la bocina: la triste lista de los clubes españoles desaparecidos

Un repaso por las entidades que tuvieron que cesar su actividad a lo largo de la historia.

El fútbol se mueve por pasiones y por aficiones, pero desgraciadamente también por dinero. Muchos son los clubes que tras una crisis de resultados entran en debacle financiera y acaban cayendo en el pozo del olvido, desapareciendo incluso algunos como entidades. El Reus estuvo en una situación límite a causa de los problemas económicos, y estuvo realmente cerca de desaparecer. Sin embargo, este lunes se confirmó su salvación, con la venta del club a la empresa norteamericana US Real State Investment.



En Goal repasamos algunos de los clubes históricos que ya no forman parte del fútbol español.

LUCENA FÚTBOL CLUB

El conjunto cordobés, fundado en 1968, cesó su actividad en diciembre de 2015, en plena temporada y abandonando la competición.

CLUB DEPORTIVO PUERTOLLANO, LORCA DEPORTIVA Y ALICANTE CF

Tres equipos que han desaparecido en los últimos tres años son el CD Puertollano, Lorca Deportiva y el Alicante CF. Precisamente los alicantinos eran los más antiguos de estos tres equipos citados. Compartían estadio con el Hércules, con el que guardaban rivalidad. El más reciente en su creación era el Lorca Deportiva, creado en 2002.



UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA

El equipo charro, que agonizaba desde hacía ya tiempo, conoció en junio de 2013 la disolución definitiva de la entidad. Fundado en 1923, militó 12 temporadas en la Primera División del fútbol español, teniendo en su plantilla a jugadores como Carlos Vela, Walter Silvani, Michel Salgado, Catanha, Stelea, Pauleta o Mutiu.

Actualmente hay dos entidades en la capital salmantina: Unionistas de Salamanca CF y CF Salmantino UDS.



CLUB POLIDEPORTIVO MÉRIDA

El Mérida fue el primer equipo extremeño que jugó en la Primera División de España. Hizo su debut en la temporada 1995-96 y regresó en la campaña 1997-98, pero en ambos casos descendió al año siguiente. Durante la década de los 90 fue uno de los rivales habituales en Segunda y destacó en algunas competiciones como la Copa del Rey, en la que llegó a cuartos de final en su último año.

La entidad desapareció el 1 de septiembre de 2000 por las deudas que acumuló durante sus años en la Liga de Fútbol Profesional. Su sucesor fue el Mérida Unión Deportiva, un nuevo club creado a partir del antiguo filial.



CLUB DEPORTIVO LOGROÑÉS

Fundado en 1940, ascendió en 1950 a Segunda, donde permaneció hasta 1987. Después del ascenso a Primera el 14 de junio de 1987, el Logroñés se mantuvo ocho temporadas seguidas en la máxima categoría, obteniendo como mejor resultado un séptimo puesto en 1990. En 1995 perdió la categoría, pero la volvió a recuperar tras una magistral temporada en Segunda División. La temporada 1996-97 fue la última del Club Deportivo Logroñés en Primera. Desde entonces, los problemas económicos se han agudizado y el club ha sufrido en los últimos ocho años cuatro descensos por impago a sus jugadores. Actualmente hay dos clubes en la capital riojana que tratan de seguir sus pasos: la SD Logroñés y la UD Logroñés.



CLUB POLIDEPORTIVO EJIDO

Conocido popularmente como Poli Ejido, fue fundado en 1969. Tras competir en divisiones inferiores, en el año 2000 logra su ascenso a Segunda. Dos años después, nace el estadio de Santo Domingo. Hasta 2008 se mantuvo en la categoría de plata. Destacan entrenadores como Pepe Mel o Antonio Tapia, y unos octavos de final en la Copa del Rey 2008, tras haber goleado al Villarreal 5-0. El mismo año desciende a 2ªB y empieza una etapa de crisis hasta 2012, que es relegado a Tercera. Finalmente, el club se refunda con el nombre de Poli Ejido 2012 SD.



GRANADA 74 CLUB DE FÚTBOL

En 1974 nació en CP Granada 74, que militó varias temporadas en 2ªB, sin éxito en el ascenso a Segunda División. En 2007, su presidente compró el Ciudad de Murcia y decidió trasladarlo a Granada, llamándolo entonces Granada 74 CF S.A.D. El club mantuvo sólo a 8 jugadores del equipo murciano. El CP Granada 74 no desapareció, sino que pasó a ser el filial del equipo. La FIFA se opuso a su presencia en Segunda, considerando un ascenso "comprado" pero la LFP finalmente accedió. Sin embargo, en su primera temporada el equipo descendió y encadenó una serie de malos meses financieros que acabaron con la disolución del club en 2009.



CLUB DEPORTIVO BADAJOZ

Fundado el 15 de agosto de 1905, con el nombre de Sporting Club del Liceo, no fue hasta 1931 cuando accedió a la LFP, cuando Francisco Fernández Marquesta cede el estadio El Vivero al club. Decano de Extremadura, contó en su haber con 20 participaciones en la Segunda División española y 42 ediciones de la Copa del Rey. A pesar de ello, nunca logró el ascenso a Primera División. La llegada del Mérida a Segunda División le convirtió en el máximo rival, mientras que la afición del Badajoz siempre se sintió hermanada con la del Extremadura. Desapareció en 2012, dejando atrás 107 años de historia.



CLUB DEPORTIVO LINARES

El Club Deportivo Linares era un club de fútbol de España, de la ciudad de Linares en Jaén. Fue fundado en 1990. El 20 de julio de 2009 el alcalde de Linares anuncia la desaparición del club ante la imposibilidad de levantar el concurso de acreedores en el que se encontraba la entidad. También se anuncia la intención de refundar el desaparecido Linares CF en Tercera División. El día 3 de septiembre de 2009, desaparece definitivamente tras cerrar el juez el proceso de Ley Concursal en que estaba inmersa la entidad.



UNIÓ ESPORTIVA LLEIDA

El equipo fue fundado en 1939 como Lérida Balompié, a partir de la unión de varios clubes de la ciudad. Sin embargo, no adquirió su estructura tradicional hasta marzo de 1947. El conjunto catalán llegó a disputar dos temporadas en Primera División, la 1950/51 y la 1993/94. Entre sus curiosidades, cabe destacar a Tito Vilanova, que jugó en el club ilerdense entre 1997 y 1999. La entidad tuvo graves problemas económicos, que le llevaron a declarar su concurso de acreedores en julio de 2010. La deuda de la UE Lleida ascendía a 28 millones de euros y no existían posibilidades de rebajarla, por lo que se decretó su desaparición y la venta de su plaza en Segunda B. Su sustituto es el Club Lleida Esportiu.



CLUB DE FÚTBOL EXTREMADURA

El Club de Fútbol Extremadura nació en 1924. Pese que su fundación fue en dicho año el conjunto azulgrana no participó en categoría nacional hasta 1952. En verano de 1996 lograría ascender por vez primera a Primera División. Tras una pésima primera vuelta, el equipo azulgrana volvió a Segunda, donde sólo estuvo una temporada. Dirigidos por Rafa Benítez, lograron volver a ascender en 1998. A pesar de ello, una temporada más tarde volvieron a descender. En 2002 descendería a 2ªB y encadenaría una mala época. El club desapareció en 2010 y fue refundado como Extremadura UD.



CLUB DEPORTIVO TOLUCA

Si bien por muchos es conocido el Toluca mexicano, pocos conocen esta historia. El Club Deportivo Toluca fue un club de fútbol de España, de la ciudad de Santander, fundado en 1952. Tras varios años en categorías regionales, una vacante en Tercera abrió las puertas al club. El presidente aceptó el reto y contrató a exjugadores de Real Madrid y Racing de Santander, pero el equipo no aguantó y descendió. En 1984, el club desapareció oficialmente.