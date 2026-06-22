La afición saudí vivió una noche triste tras la derrota de su selección ante España el domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

El combinado árabe no encontró respuestas ante la Roja, que ganó 4-0.

Según el diario «Al-Sharq Al-Awsat», el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes saudí, se reunió con los jugadores tras el partido.

Al-Faisal les expresó su profundo descontento y afirmó que el bajo nivel mostrado era inaceptable.

Según el rotativo, el ministro les espetó: «El nivel no ha sido satisfactorio para nadie, ni siquiera para vosotros mismos; una derrota así, sin mostrar nada, es inaceptable».

No obstante, animó al grupo a dejar atrás el resultado, concentrarse en el duelo contra Cabo Verde y compensar a la afición con una victoria y la clasificación.

El próximo sábado, a madrugada, Arabia Saudí cerrará la fase de grupos ante Cabo Verde.