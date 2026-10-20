La crisis del club saudí Al Nassr ha dejado de ser una simple cuestión de resultados sobre el césped y se ha convertido en cifras aterradoras en los balances contables, según informes internacionales.

800 millones de riales en deudas acumuladas reveló el periodista Walid Al Faraj, y en el mismo momento, un impactante informe estadounidense desvela negociaciones secretas para vender el 70% de las acciones del "Al Alami" a una empresa propietaria del Milan italiano.





Lo que ocurre en la capital saudí, Riad, no es una crisis financiera pasajera, sino el comienzo de una nueva etapa en la que Cristiano Ronaldo podría pasar de ser una leyenda sobre el terreno de juego a convertirse en propietario en la mesa de las decisiones.

Walid Al Faraj detona la cifra impactante

El periodista Walid Al Faraj reveló el secreto tras la asfixiante crisis financiera que atraviesa el Al Nassr, a través de su programa "Rotana Sport con Walid".

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Al Faraj dijo textualmente: "Las deudas del Al Nassr se acercan a los 800 millones de riales", confirmando que la mayor parte de estas deudas se originó por las decisiones financieras erróneas tomadas durante la temporada pasada, decisiones que terminaron por colocar al club bajo la lupa de la supervisión financiera.

Estas declaraciones ponen de manifiesto la magnitud del verdadero desafío ante la directiva del Al Nassr, y confirman que la próxima etapa requiere una revisión integral y un control riguroso de las obligaciones financieras.

El acuerdo de los mil millones: RedBird a las puertas del Al Nassr

En un desarrollo paralelo, el sitio estadounidense "Semafor" hizo estallar una sorpresa de gran calibre, al revelar que la empresa estadounidense "RedBird Capital", actual propietaria del club italiano Milan, mantuvo reuniones directas con el Fondo de Inversiones Pública saudí para discutir la adquisición del 70% de las acciones del Al Nassr.

Según el informe, el posible acuerdo está valorado en cerca de mil millones de riales, tras el pago por parte del nuevo comprador de las deudas del equipo de la capital. El sitio señaló que las negociaciones todavía se encuentran en sus fases iniciales y que hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

Las filtraciones apuntan a la posibilidad de que el empresario Mohammed Al Khuraiji entre a formar parte de esta alianza inversora, junto a otros inversores, mientras circula con fuerza la información de que la estrella Cristiano Ronaldo obtendría una participación en la propiedad del club, sin que hasta el momento se haya emitido ningún anuncio oficial que confirme los porcentajes de propiedad.

Cristiano: el entorno del Al Nassr crea el acontecimiento

El analista deportivo Mohammed Al Enezi comentó sobre estos desarrollos con una declaración llamativa, diciendo: "Ronaldo llegó al Al Nassr como jugador y continuó como enamorado, y ahora quiere ser propietario. Este es el entorno del Al Nassr".

Al Enezi añadió que la próxima etapa, en caso de concretarse el acuerdo, verá un gran enfoque en la aplicación de los criterios de gobernanza y disciplina financiera dentro del club, lo que podría ser un verdadero comienzo para reordenar la situación financiera y de propiedad del Al Alami y salvarlo del torbellino de las deudas.



