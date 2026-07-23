El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, sorprendió a la afición del "Al-Alami" con una aparición inesperada en el campo de concentración de preparación del equipo, pese a estar disfrutando de sus vacaciones de verano antes del inicio de la nueva temporada.

Ronaldo había obtenido unas vacaciones adicionales debido a su participación con Portugal en la última fase final de la Copa del Mundo, donde se despidió de la competición tras caer ante España (0-1) en los octavos de final.

Según lo mencionado por el periodista Ali Al-Anzi, cercano al Al-Nassr, Ronaldo interrumpió sus vacaciones para visitar la concentración del equipo, donde mantuvo una prolongada reunión con el director deportivo Simao y el entrenador australiano Ange Postecoglou, para tratar varios asuntos relacionados con el equipo.

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Los informes añadieron que la estrella portuguesa abandonó la concentración tras finalizar la reunión, sin participar en los entrenamientos, en un movimiento que generó numerosos interrogantes sobre los motivos de su presencia sorpresa.

La aparición de Ronaldo llega en un momento importante, ya que el Al-Nassr continúa con sus preparativos para la nueva temporada bajo la dirección de Postecoglou, en paralelo a los movimientos de la directiva para reestructurar el equipo y cerrar nuevos fichajes durante el mercado de fichajes de verano.

La visita del capitán del Al-Nassr se interpreta como un mensaje que confirma su seguimiento constante de todo lo que ocurre dentro del club y su empeño en conocer de primera mano el nuevo proyecto técnico, en medio de su ambición de liderar al "Al-Alami" para competir con fuerza por todos los títulos durante la próxima temporada.