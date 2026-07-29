Reunión de urgencia: la Confederación Africana interviene en la crisis del nuevo proyecto de la FIFA

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha intervenido en la crisis relacionada con el nuevo proyecto que reveló Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), durante las últimas horas.

La FIFA anunció en un comunicado oficial, el martes, que su presidente Gianni Infantino tiene la intención de vender participaciones del torneo de la Copa del Mundo en forma de acciones a inversores del sector privado, y asumirá un papel similar al de comisionado en este nuevo proyecto.

Desde la publicación de este comunicado, han surgido numerosos pronunciamientos de indignación contra Infantino y su nuevo proyecto, especialmente por parte de la Unión Europea de Fútbol, así como de algunas federaciones nacionales, entre ellas la inglesa.

La última de las federaciones en pronunciarse sobre esta crisis fue la Confederación Africana de Fútbol, que publicó un comunicado a través de su sitio oficial, el miércoles, en el que anunció la celebración de una reunión del Comité Ejecutivo, presidida por el propio Patrice Motsepe, la próxima semana.

El comunicado explicó que esta reunión llega tras recibir una carta oficial de la FIFA con los detalles del nuevo proyecto, donde se trabajará en examinar la propuesta, evaluarla y estudiarla, con el fin de emitir una opinión al respecto.

La CAF solicitó a las federaciones nacionales adscritas a ella que trabajen también en examinar la propuesta y emitir su opinión sobre ella, para participar en el proceso de consulta que lleva a cabo la FIFA con las confederaciones continentales y las federaciones nacionales en la actualidad.

La Confederación Africana concluyó su comunicado reafirmando su compromiso de continuar la consulta y el trabajo conjunto con las federaciones adscritas a ella, así como con la Federación Internacional y las demás confederaciones continentales, para apoyar el incremento de los recursos económicos necesarios para el desarrollo y el crecimiento del fútbol.