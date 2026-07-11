¿Retrasará el Mundial el inicio de la Liga para el Real Madrid y el Barcelona?

La primera jornada de La Liga 2026-2027 podría aplazarse debido al Mundial 2026, ya que muchos jugadores aún estarán con sus selecciones en las rondas finales.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya avisó de que se aplazarían los encuentros con jugadores que alcanzaran las semifinales, para respetar sus periodos de descanso.

Ya se han aplazado cuatro encuentros.

Tras la clasificación de España y Francia para las semifinales, «Marca» señala que cuatro duelos de la primera fecha se aplazarán por la presencia de jugadores de ambos equipos nacionales.

Los encuentros afectados son:

Barcelona - Athletic de Bilbao.

Real Madrid - Real Sociedad.

Atlético de Madrid - Málaga.

Celta de Vigo - Osasuna.

Un quinto partido podría aplazarse

Podría aplazarse un quinto partido si Suiza avanza a semifinales del Mundial.

Si Suiza avanza, se aplazará Sevilla-Rayo Vallecano por la presencia de Jibril Sow y Rubén Vargas.

Si Argentina avanza, se aplazaría Valencia-Real Betis por la presencia de Lo Celso.

En cambio, el duelo Inglaterra-Noruega no modificará los aplazamientos, pues sus jugadores implicados —Jude Bellingham (Real Madrid) y Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)— y Anthony Gordon (Barcelona), cuyos equipos ya tendrían partido aplazado por otros jugadores de Francia y España.

Tebas: «Garantizaremos el descanso de los jugadores».

Javier Tebas ha confirmado que La Liga ha elaborado un plan que garantiza el respeto de los derechos de todos los jugadores que participen en el Mundial.

El presidente de la Liga declaró anteriormente: «Todos los jugadores disfrutarán de tres semanas de descanso tras su último partido en el Mundial, y luego otras tres semanas para prepararse para la nueva temporada, tal y como establece el convenio colectivo».

Y añadió: «Hemos estudiado la opción de dividir la primera jornada: seis partidos se jugarán los días 14, 15 y 16 de agosto, y otros tres o cuatro se disputarán entre semana, para que todos tengan 21 días de descanso».

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Las estrellas de La Liga imponen los cambios

A continuación, repasamos los jugadores de la Liga española que se encuentran en semifinales o que son candidatos a llegar a ellas:

España (clasificada para semifinales)

Onai Simón (Athletic de Bilbao)

Juan García (Barcelona)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Marc Poblet (Atlético de Madrid)

Erik García (Barcelona)

Marc Cucurella (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid)

Pedri (Barcelona)

Gavi (Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ferran Torres (Barcelona)

Borja Iglesias (Celta de Vigo)

Dani Olmo (Barcelona)

Nico Williams (Athletic de Bilbao)

Francia (clasificada oficialmente para las semifinales)

Jules Koundé (Barcelona)

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Argentina (favorita para clasificarse)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Tiago Almada (Atlético de Madrid)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Giovanni Lo Celso (Real Betis)

Suiza (candidata a clasificarse)

Jibril Sow (Sevilla)

Rubén Vargas (Sevilla)

Noruega (candidata a clasificarse)

Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)

Inglaterra (favorita)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Anthony Gordon (Barcelona)