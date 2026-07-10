La participación de la selección egipcia en el Mundial 2026 superó la mera competición: inspiró a millones y devolvió el sueño deportivo.

Tras una campaña histórica, los Faraones regresaron a Egipto y recibieron una calurosa bienvenida oficial y popular en el aeropuerto de El Alamein, en homenaje a su actuación y a la huella que dejaron en el fútbol egipcio.

Jawhar Nabil, ministro de Juventud y Deportes, y Ahmed Diab, presidente de la Federación de Clubes, encabezaron la comitiva de bienvenida.

Miles de aficionados se concentraron desde temprano en los alrededores del aeropuerto para recibir a la delegación.

La delegación partió de Atlanta a las 23:00 del jueves, hora de El Cairo, en un vuelo de más de 12 horas, según informó Ibrahim Hassan, director de la selección.

El vuelo sufrió un retraso de 48 minutos en el despegue y otro de una hora en la llegada.

«100 millones de gracias»

La tripulación formó un pasillo de honor al embarcar, aplaudiendo a los jugadores, que respondieron con gestos de agradecimiento.

Las autoridades egipcias habían anunciado una recepción oficial y popular en el aeropuerto, con una ceremonia de homenaje al equipo y a su técnico, Hossam Hassan, en presencia del presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Además, se preparó un autobús descapotable para que los aficionados pudieran celebrar con los jugadores tras salir del aeropuerto.

El autobús, rojo como la selección, mostraba la palabra «Egypt» junto a la bandera egipcia y el mensaje «100 millones de gracias».

«Nos habéis honrado».

Los alrededores del aeropuerto de El Alamein se llenaron de aficionados que aguardaban la llegada de la delegación tras su regreso de Estados Unidos, para agradecer el nivel mostrado en el Mundial.

Los aficionados mostraron carteles con fotos de los jugadores y del seleccionador, Hossam Hassan, y el mensaje «Gracias, nos habéis honrado».

Egipto logró un hito al alcanzar por primera vez los octavos de final en el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, y recibió elogios por su actuación.

Cayó 3-2 ante Argentina en octavos, pero su rendimiento confirmó la evolución del equipo.

