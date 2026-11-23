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Emre Mor fue considerado un niño prodigio en el Borussia Dortmund y, antes de fichar por el club, recibió el apodo de "Messi turco". Sin embargo, lleva años cambiando de equipo. Su periplo se detiene ahora de forma amarga.

Según anunció el lunes su club, el NEC Nimega, Mor se tomará un descanso del fútbol profesional con solo 29 años y pondrá, por ahora, un paréntesis a su insólita carrera. No se sabe cuándo volverá ni si llegará a hacerlo. El contrato de dos años que firmó en verano ha sido rescindido "con efecto inmediato".

"Desde que era pequeño, solo tenía un sueño: ser futbolista profesional. Poder vivir ese sueño lo significa todo para mí. Siempre he intentado darlo todo por este deporte que tanto amo", declaró Mor, según recoge el comunicado del club.

Sin embargo, explicó que, debido a "algunos problemas de salud", ha decidido "alejarme temporalmente del fútbol profesional y centrarme en mí mismo". Mor afirmó: "He llegado a un punto en el que debo escuchar a mi cuerpo, respetar mis límites y anteponer mi bienestar". Pese a ello, sigue "confiando en lo que me depara el futuro".

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Mor es "un futbolista con mucho talento" y la separación inmediata es ahora "la mejor solución para ambas partes", afirmó el director técnico del NEC Nimega, Carlos Aalbers: "La salud siempre es lo primero. Le deseamos a Emre lo mejor en esta situación y también de cara al futuro".

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Mor llegó al Borussia Dortmund procedente del Nordsjaelland en 2016 por unos diez millones de euros y con grandes expectativas, pero en su único año con el conjunto aurinegro solo disputó 19 partidos oficiales, en los que marcó un gol y dio dos asistencias. Quiso abandonar el club tras una sola temporada por voluntad propia. Su fichaje por el Inter de Milán se frustró en la recta final porque su entonces representante, Muzzi Özcan, planteó nuevas exigencias económicas al club italiano.

Quién sabe cómo habría seguido la carrera de Mor si aquel traspaso se hubiera concretado. Tras el fiasco con el Inter, el jugador, que entonces tenía 20 años, rompió con su representante y fichó por sorpresa por el Celta de Vigo. El Dortmund ingresó 13 millones de euros, por lo que el traspaso de Mor fue, al menos desde el punto de vista económico, una operación bastante exitosa para el conjunto aurinegro.

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La carrera de Mor, sin embargo, se estancó pronto. Permaneció dos años en el Celta de Vigo, aunque solo dejó un recuerdo duradero por una controvertida foto en la que aparecía sentado en un trono adornado con su nombre y su dorsal . Después, pasó el resto de su contrato de seis años con el club de LaLiga cedido en otros equipos, principalmente en Turquía.

Mor jugó, entre otros, en el Galatasaray, el Olympiacos de El Pireo y, después, en el Karagümrük. Este último club lo incorporó cuando quedó libre, solo para venderlo inmediatamente al Fenerbahce por dos millones de euros y volver a recibirlo como cedido. Con el Fenerbahce llegó a disputar 49 partidos, con seis goles y cinco asistencias, pero en verano volvió a marcharse libre.

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El NEC Nimega decidió darle una oportunidad. "El verano pasado aceptamos juntos el reto de apoyarnos mutuamente y darle la oportunidad de demostrar su talento en el NEC", explicó Aalbers sobre la decisión que tomaron entonces. Pero este capítulo de la carrera de Mor tampoco terminó con éxito.

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