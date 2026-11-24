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Varios indicios positivos asoman en el horizonte para el marroquí Brahim Díaz, después de una etapa complicada en el Real Madrid marcada por su escasa participación esta temporada.

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Según informa el diario español «AS», hay tres novedades inminentes capaces de cambiar el rumbo de la temporada de Brahim: la renovación de su contrato hasta 2031, que está cerca; la baja de Endrick, que podría darle más minutos, y una decisión muy esperada sobre la final de la Copa Africana de Naciones.

El diario señala que Brahim está acostumbrado a convertir las situaciones difíciles en oportunidades para volver con fuerza. Es la mentalidad que refleja la celebración que siempre le acompaña, con el lema «Haz fácil lo difícil», en alusión a su empeño en no rendirse nunca, sean cuales sean las circunstancias.

El jugador mantiene hoy esa mentalidad, sobre todo ahora que han surgido varios motivos nuevos que le dan esperanzas de cambiar su situación.

El primero es el deportivo: Brahim ocupa el decimoctavo puesto entre los jugadores del Real Madrid en minutos disputados, con solo 248, por delante de Endrick, Militão, Lunin, Espi y Thiago.

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Como es lógico, el marroquí quiere cambiar esa situación, apoyándose en su principal arma: la capacidad para superar las dificultades.

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La baja del brasileño Endrick durante tres semanas le brinda una oportunidad añadida para pelear por la banda derecha, que ahora mismo ocupa Arda Güler.

Brahim ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido y presenta números destacados en la Liga de Campeones, donde ha dado tres asistencias, la cifra más alta de la plantilla del Real Madrid, pese a haber jugado solo 100 minutos.

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Sus pases de gol llegaron ante el Inter, el Leipzig y el AEK Atenas, y confirman su capacidad para aportar mucho en poco tiempo. Ahora, el próximo duelo ante el PSV Eindhoven será una nueva ocasión para reivindicarse.

Después de ese partido, se espera que vea la luz la renovación de Brahim, un acuerdo que «AS» desveló el pasado 16 de junio.

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La idea tomó forma a comienzos del verano y las negociaciones llegaron después a su fase final, con todos los detalles ya pactados, de modo que el anuncio oficial es solo cuestión de tiempo.

El acuerdo pretende ampliar el contrato del jugador, que expira el 30 de junio de 2027, para que siga en el Real Madrid hasta 2031.

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Aunque ha recibido varias ofertas económicamente atractivas y el interés de otros clubes ha sido constante, nada pasó de ahí, porque la respuesta se conocía antes de entrar en cualquier negociación.

Brahim y el Real Madrid quieren seguir juntos, ya que ambas partes se ven mutuamente como la mejor opción de futuro.

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Tras anunciarse las renovaciones de Arda Güler, Tchouaméni y Courtois, en el horizonte aparecen las de Valverde, Jude Bellingham y Brahim.

El Real Madrid considera al marroquí una pieza de su proyecto de futuro, y lo mismo opina José Mourinho, que recibió con una sonrisa la noticia de su posible renovación.

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Mourinho siempre ha mostrado su confianza en las cualidades y el potencial futbolístico de Brahim, y no ha dudado en expresarlo públicamente en más de una ocasión, aunque esa confianza todavía no se ha traducido en minutos.

Brahim solo ha sido titular en dos partidos, el último de ellos el 8 de septiembre ante el Inter. Aunque arrastró algunas molestias físicas, ya está disponible, por lo que sus ausencias en algunos tramos, tras su brillante actuación ante el conjunto italiano, están rodeadas de cierto misterio.

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El éxito con los Leones del Atlas

En la selección de Marruecos, en cambio, no hay ninguna duda sobre el peso de Brahim, que se ha convertido en una de las grandes estrellas de los Leones del Atlas. Los últimos parones internacionales han supuesto un regreso por todo lo alto para el jugador, que dio dos asistencias ante Níger en la última ventana, una de ellas excepcional.

Brahim también brilló en el Mundial, donde solo le superó en asistencias Michael Olise, con siete, frente a las cuatro del marroquí.

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Su gran nivel se extendió también a la Copa Africana de Naciones, de la que fue máximo goleador con cinco tantos, por delante de Mohamed Salah y Victor Osimhen, con cuatro cada uno, y además fue incluido en el once ideal del torneo.

El penalti que falló en la final fue el momento más doloroso de su recorrido en el campeonato, pero esa amargura está cerca de desaparecer por completo, a la espera de que el caso se resuelva en los tribunales deportivos.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tiene previsto emitir su decisión el martes, y en la Federación Marroquí de Fútbol confían en salir victoriosos del caso, después de que Senegal ganara sobre el terreno de juego, pero abandonara el campo durante varios minutos en protesta por la señalización del penalti, al considerar que no lo era.

Para Brahim, que también opta al Balón de Oro africano, cuyo ganador se anunciará el próximo 2 de diciembre, la decisión esperada podría confirmar su primer título con los Leones del Atlas, después de haber conquistado tres títulos con el Manchester City, la Serie A con el Milan y siete títulos con el Real Madrid.

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Tras las tormentas que ha tenido que afrontar, Brahim tiene ahora la oportunidad de pasar página y recuperar la sonrisa.