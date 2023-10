El resumen de San Lorenzo 1-0 San Martín de San Juan, por la Copa Argentina 2023: videos, formaciones, gol y polémicas

El Ciclón venció 1-0 al Santo sanjuanino en San Luis, y así es el primer semifinalista del certamen federal.

San Lorenzo venció 1-0 a San Martín de San Juan en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Argentina 2023. Con el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis como escenario, el Ciclón se metió en su primera semifinal del certamen en una década frente a un rival que el fin de semana se jugará su chance de meterse en el Reducido para pelear por volver a Primera División.

El conjunto de Boedo, que estuvo por última vez entre los cuatro mejores en la edición 2013 (en la que finalmente fue subcampeón), venía de dejar en el camino en octavos a Belgrano, al que derrotó por 1-0. Del otro lado, el Santo sanjuanino había derrotado 1-0 a Argentinos en la ronda anterior.

El trámite fue muy parejo, tanto así que el único gol de la tarde fue de penal. A los 34', Federico Girotti anotó el penal que previamente había cometido Nicolás Pelaitay.

Lo próximo para el conjunto azulgrana saldrá del ganador de Chaco For Ever y Defensa y Justicia. Ya en una hipotética final, el rival no saldrá de Talleres, Boca, Huracán o Estudiantes.

El minuto a minuto de San Lorenzo vs. San Martín (SJ), de la Copa Argentina 2023

