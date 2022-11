El resumen de Estados Unidos vs. Gales por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Siempre él, siempre 'Gales' Bale. El ex jugador del Real Madrid rescató a su Selección en el debut mundialista frente a Estados Unidos, marcando de penalti el 1-1 definitivo en el partido que devolvía a los británicos a una Copa del Mundo tras 64 años.

Estados Unidos y Gales igualaron por la primera jornada del Grupo B del Mundial de Qatar 2022 en el estadio Ahmad Bin Ali, donde Tim Weah, hijo del emblemático George Weah, había adelantado a los americanos en la primera parte.

Con Inglaterra habiendo goleado 6-2 a una muy débil Irán, Gales y Estados Unidos jugaban casi una final en busca de los octavos de final del Mundial. El empate les deja expectantes, dos puntos por detrás de los 'Pross', y a la espera de saber quién lo hará mejor frente al combinado de Gareth Southgate. Es posible que quien lo logre, y quien le haga más goles a Irán, sacará boleto a la próxima instancia de la cita de Qatar.

A continuación, lo mejor del partido entre Estados Unidos y Gales, correspondiente al Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

El festejo de la afición de Gales en el 1-1

82' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GARETH BALE!!!! Estados Unidos 1-1 GALES. ¡¡Gareth Bale empata el partido en Rayán!! No falla el futbolista del Los Ángeles FC desde los once metros y marcar el tanto de empate apesar de que Matt Turner le adivino la intención y acabó rozando la pelota conlos dedos. ¡Es partido está más vivo que nunca!

80' ¡¡¡PENALTI PARA GALES!!! Mete la pierna Walker Zimmerman en un contacto con Gareth Bale, que acaba en el suelo. El colegiado Abdulrahman Al-Jassim ve la falta sobre el galés y pita penalti para los británicos.

¡Descanso en Rayán! La selección de Estados Unidos se marcha a los vestuarios con una ventaja de 1-0 sobre Gales. Tras minutos de presión y dominio, el combinado de Gregg Berhalter fue capaz de derribar el muro galés en el 36' con un increíble pase filtrado por Christian Pulisic hacia Tim Weah, que con el exterior de su bota derecha batió a Wayne Hennessey en un mano a mano. El combinado norteamericano está aprovechando el buen desempeño de hoy del centrocampista del Chelsea (ocho centros y dos toques en el área rival) para dictar el ritmo del partido y evitar que su rival genere ocasiones en campo contrario. El dominio de Estados Unidos hace con que Gales no sea capaz de imponer sus ideas de juego. Son pocos los pases de los británicos en el último tercio de campo (22 contra 73) y una posesión más tímida (33,5% frente a 66,5%). Más allá de un toque de cabeza de Ben Davies a pocos minutos del final, el combinado de Rob Page no está logrando tener peso en los metros finales, dejando a un Gareth Bale muy alejado de sus demás compañeros en los últimos metros.

Timothy Weah adelantó a la selección estadounidense con esta definición perfecta al primer toque.

¡64 años de espera merecieron la pena!

Estados Unidos: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Weah, Sargent, Pulisic.

Gales: Hennessey, Mepham, Rodon, B Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N Williams, James, Bale.

