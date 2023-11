El Ciclón llevó a 10 su racha sin poder ganar y en Junín no pudo con el Verde, que tampoco logra alejarse de la zona de descenso.

El encuentro entre los dos equipos de la Copa de la Liga Profesional que llevan más tiempo sin ganar no podía terminar de otra forma que con un empate que no le sirve a ninguno de los dos para sus planes. Porque San Lorenzo, que no consigue un triunfo desde la fecha 1, ya está afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que Sarmiento podría terminar al borde del abismo del descenso.

De todas maneras, el encuentro pudo ser para cualquiera, porque se repartieron un tiempo para cada uno. El Verde, dirigido por el Colo Sava, presionó de entrada y puso en apuros a Batalla, con dos remates al travesaño cuando los hinchas querían festejarlo.

Y en la segunda mitad fue Devecchi, un ex-Azulgrana, el que impidió el gol de Girotti y el del Perrito Barrios, en una jugada que increíblemente no terminó en gol para los de Insúa, que prácticamente se despidieron de la pelea por un lugar entre los mejores cuatro de la Copa y solo le queda la semifinal de Copa Argentina ante Defensa y Justicia para un año que fue de mayor a menor.

