Resumen en vídeo del Girona vs. Athletic Club de Bilbao de La Liga EA Sports 2023-2024: goles, polémicas y mejores jugadas

Buen partido en Montilivi, donde Iñaki Williams iguala para el Athletic el tanto inicial de Tsygankov.

Empate que deja al Girona compartiendo el liderato con el Real Madrid. A pesar de que Tsygankov adelantó a los catalanes, Iñaki Williams firmó el empate al contragolpe en un momento clave para el Athletic, que supo aguantar el resultado. Ambos equipos han demostrado, con distintos estilos de juego, por qué merecen ir arriba en lo que llevamos de temporada.

67'¡GOOOOL DEL ATHLETIC, EMPATA IÑAKI WILLIAMS! Girona 1 - 1 ATHLETIC. ¡Al contragolpe resuelve Iñaki en una jugada personal que arranca desde un despeje en corto de la defensa hasta el pase filtrado de Sancet!

55' ¡GOOOOL DEL GIRONA, GOL DE TSYGANKOV! GIRONA 1 - 0 Athletic. ¡Centro desde el lado izquierdo, Stuani no llega a pegarla porque despeja Paredes pero el ucraniano aparece libre en el segundo palo y no perdona! El Athletic reclamaba una posible falta previa de Arnau sobre Nico Williams en la acción que arranca la jugada, pero no hubo nada punible a juicio del árbitro ni del VAR. Se reanuda el juego.

BAJA IMPORTANTE EN EL GIRONA

XI DEL ATHLETIC

XI DEL GIRONA

Minuto a minuto del Girona vs. Athletic