Resumen del Villarreal vs. Celta, LaLiga 2023-2024: partido en directo, vídeos, goles y polémicas

Villarreal venció 3-2 a Celta en La Cerámica, por la fecha 18 de LaLiga.

Por la decimoctava jornada de LaLiga, el Villarreal venció 3-2 al Celta de Vigo en el Estadio de la Cerámica en un enfrentamiento imperdible por la zona baja de la tabla.

Los groguets llegaban al encuentro con el objetivo de olvidar sus últimas dos presentaciones, donde cayeron 3-0 ante el Real Sociedad y 4-1 frente al Real Madrid. Con 16 unidades, debían ganar para no comenzar a complicarse en los puestos más relegados.

Por su parte, los celtistas se encontraban en zona de descenso, de donde no pueden salir, aunque venían de vencer 1-0 al Granada y así cortar una racha negativa de 12 encuentros sin victorias, con 6 empates y 6 derrotas.

El encuentro parecía definirse rápido, con un 3-0 de los locales gracias Pedraza, Mandi y Parejo. No obstante, la visita logró remontar con Douvikas y Larsen, pero no fue suficiente para llevarse algo a casa.

El técnico del Celta de Vigo, Rafael Benítez, ha perdido tres de sus últimos cuatro duelos ante el Villarreal en LaLiga (1V), el último de ellos precisamente ante el Villarreal de Marcelino García Toral (1-0 en diciembre de 2015 con el Real Madrid).

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, solo ha ganado tres de sus últimos 10 partidos ante el Celta de Vigo en LaLiga (4E 3D), tras haber logrado cuatro victorias en sus primeros seis duelos ante los gallegos en los banquillos de la competición (1E 1D).

El delantero del Celta de Vigo, Jørgen Strand Larsen, que si juega disputará su partido número 50 en LaLiga, ha marcado dos goles en sus dos enfrentamientos ante el Villarreal en LaLiga, único rival ante el que ha podido anotar en dos ocasiones distintas en la competición junto con el Athletic Club (dos goles también).

El jugador del Villarreal, Daniel Parejo, ha marcado ocho goles ante el Celta de Vigo en LaLiga, más que frente a cualquier otro rival en toda su trayectoria en la competición. Además, cuatro de esos ocho tantos ante el conjunto gallego han llegado gracias a acciones a balón parado (dos penaltis y dos libres directos).

José Luis Morales ha marcado cada uno de los últimos cinco goles del Villarreal en LaLiga y solo Cédric Bakambu (siete en septiembre-octubre de 2017) ha conseguido anotar más tantos seguidos del conjunto groguet en la competición (también cinco de Gerard Moreno en febrero-marzo de 2021).

El Celta de Vigo viene de ganar su último encuentro en LaLiga, 1-0 ante el Granada, tras no haber ganado ninguno de sus anteriores 12 en la competición (6E 6D), y no gana dos seguidos desde el pasado marzo con Carlos Carvalhal como entrenador.

El Villarreal ha perdido seis de los nueve encuentros que ha disputado como local en LaLiga 2023/24 (2V 1E), su cifra más alta de derrotas en casa a estas alturas de campaña en su historia en la máxima categoría.

El Villarreal solo se ha quedado sin marcar en uno de sus 17 partidos como local ante el Celta de Vigo, 0-2 en febrero de 2014, anotando un total de 36 goles en el resto. En total, el conjunto groguet marca 2,12 goles por partido en casa ante los gallegos en la competición, su segunda media más alta como local en la máxima categoría de entre todos los rivales con al menos 10 enfrentamientos, tras el Racing de Santander (2,17 - 26/12).

El Celta de Vigo se ha impuesto al Villarreal en tres de sus últimas cinco visitas en LaLiga (2D), tantas como en sus primeras 12 en la competición (3V 2E 7D). En total, el conjunto gallego ha ganado seis partidos como visitante ante el elenco villarrealense en la máxima categoría en el siglo XXI (16P 1E 9D), un registro que solo supera frente al Levante en este tiempo (10P 7V 2E 1D).

El Villarreal solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos ante el Celta de Vigo en LaLiga (4V 2E), 2-4 en mayo de 2021, tras haber caído en sus anteriores tres compromisos ligueros ante el combinado celeste.

¡¡¡EL VILLARREAL SE LLEVA LOS TRES PUNTOS!!!! Sufrido triunfo del conjunto amarillo frente a un Celta de Vigo que ha terminado muriendo en la orilla (3-2), levantando un 3-0 adverso y estrellándose contra el muro defensivo levantado por Marcelino García Toral. Un controvertido penalti de Kevin Vázquez nada más iniciarse el segundo periodo allanó el camino hacia los 'groguets', que no supieron gestionar la renta de tres goles a favor. Los cambios de Rafa Benítez al descanso mejoraron la imagen de los olívicos, con un Mingueza y un Manu Sánchez muy activos cargando el área.







77'¡¡¡ALTIMIRA SALVA BAJO PALOS!!!! ¡¡Ha tenido el Celta de Vigo el empate!! El centro pasado de Dotor obliga a Jörgensen a salir otra vez con decisión para palmear la pelota, dejando a Manu Sánchez libre en el segundo palo para el remate con el interior. ¡Lo tapa el canterano amarillo!

57'¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE STRAND LARSEN!!!!! Villarreal 3-2 CELTA DE VIGO. ¡¡Strand Larsen aprieta el partido!! La maniobra dentro del área de Strand Larsen le obliga a jugar hacia atrás, aclarando el panorama Dotor hacia Cervi y éste para un Manu Sánchez que pone el pase al área para el remate del delantero noruego.

52'¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TASIOS DOUVIKAS!!!!!! Villarreal 3-1 CELTA DE VIGO. ¡¡Douvikas recorta distancias!! La falta colgada por Óscar Mingueza la prolonga hacia atrás Carlos Romero en su intento de despeje, regalando a Douvikas la oportunidad de marcar entrando en el segundo palo.

48'¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANI PAREJO!!!!! VILLARREAL 3-0 Celta de Vigo. ¡¡Dani Parejo acierta desde los once metros!! El de Coslada no falla su lanzamiento desde el punto fatídico, engañando a Vicente Guaita.

46'¡¡PENALTI A FAVOR DEL VILLARREAL!!! En el primer ataque del equipo local, Kevin Vázquez tropieza en carrera con Alberto Moreno dentro del área. Soto Grado no duda en señalar los once metros.

¡¡Descanso en la provincia de Castellón!! Los goles de Alfonso Pedraza y de Aissa Mandi provocan que el Villarreal se marche de camino hacia los vestuarios pasando por encima del Celta de Vigo (2-0). Un asedio ofensivo inicial de los amarillos superó al cuadro celeste, sostenido en todo momento por Vicente Guaita pese a las facilidades defensivas otorgadas. Lejos de reaccionar tras el tanto del 1-0, los olívicos hicieron notables sus dificultades para tener peso en el juego en el último tercio, donde Strand Larsen ni Douvikas están pudiendo generar ventajas.





El primer periodo contra el Celta es, de lejos, la mejor imagen del Villarreal desde la llegada de Marcelino García Toral al banquillo. Con un Alexander Sorloth qe está peleando todos los balones (10 duelos totales) y un Álex Baena con mucha chispa entre líneas, así como un Alberto Moreno que está logrando aparecer con ventaja en pasillos interiores despegándose de la banda izquierda, el 'submarino amarillo' ha desactivado a su rival sin despeinarse. El 1-0 de Pedraza le permitió dosificar esfuerzos, alternando fases de dominio con balón con otras de repliegue y solidez a la espera de que su contrincante diese un paso hacia delante.





Necesita mejorar el Celta de Vigo en La Cerámica, no solo para tratar de disputar algún punto sino también para no llevarse un rejonazo en el cierre del año 2023. Los olívicos solo han completado un remate entre palos durante los primeros 45 minutos, sin llegar a tener presencia en el área de Filip Jörgensen (tres acciones con balón en área rival) y con una debilidad defensiva constante.





40'¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AISSA MANDI!!!!! VILLARREAL 2-0 Celta de Vigo. ¡¡Mandi aumenta las distancias!! Dani Parejo cuelga una falta hacia el segundo palo buscando la prolongación de Alex Sorloth, habilitando a Baena para el remate. Lo saca Vicente Guaita quitándose la pelota de encima, generando una segunda jugada que permite a Mandi rematar a placer.

33'¡¡CARLOS ROMERO PERDONA EL SEGUNDO!! Dani Parejo dirige por dentro, encontrando en profundidad a Baena, que descarga con un taconazo para la subida de Carlos Romero. En el mano a mano, el canterano define al centro con un disparo raso que desvía Vicente Guaita.

13'¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALFONSO PEDRAZA!!!!! VILLARREAL 1-0 Celta de Vigo. ¡¡Pedraza abre el marcador!! Comesaña arranca buscando a Alberto Moreno por dentro, lanzando a Sorloth. Doma el noruego la pelota, girándose y filtrando para el avance de un Alfonso Pedraza que clava la pelota en el fondo de las mallas con un disparo que se envenena tras tocar en Carl Starfelt.

12'¡¡OTRO PARADÓN DE VICENTE GUAITA!! ¡¡Cómo aprieta el Villarreal!! Pedraza tira la pared con Baena, devolviendo de tacón para que el cordobés se saque un disparo al que Vicente Guaita mete la mano tirando de reflejos.

3'¡¡¡¡QUÉ PARADÓN DE VICENTE GUAITA!!!!! ¡¡La ha tenido el Villarreal!!! Mandi cuelga un balón frontal que se envenena tras tocar en Renato Tapia, dando oportunidad a Sorloth de conectar un cabezazo con todo a su favor. Guaita rectifica para palmear hacia arriba y evitar el gol del delantero noruego.

