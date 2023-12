Resumen del Atlético Madrid vs. Getafe, LaLiga 2023-2024: partido en directo, vídeos, goles y polémicas

El ex del Real Madrid marca dos goles y da el empate al Getafe en casa del Atleti, donde los rojiblancos llevaban 20 victorias seguidas.

Al Atlético de Madrid se le escapó una importante victoria en casa, incluso estuvo cerca de perderlo sobre el final. Por la fecha 18 de LaLiga, igualó 3-3 ante Getafe y, dependiendo los resultados de la jornada, podría quedar afuera de puestos de Champions League.

A pesar de la temprana expulsión de Stefan Savic, Atleti había conseguido la ventaja gracias a Antoine Griezmann, que marcó por duplicado y alcanzó a Luis Aragonés como máximo goleador en la historia del club, y Álvaro Morata.

No obstante, un descuento de Óscar Rodríguez a los 87' reabrió el encuentro, y Borja Mayoral, de penal, en tiempo agregado rubricó su doblete para poner cifras definitivas.

El Atleti cortó una racha de imbatibilidad como local. Entre todas las competiciones había ganado los últimos 20 encuentros en el Metropolitan y se quedó en las puertas de alcanzar la mejor marca en toda su historia.

FINAL DEL JUEGO

¡¡¡REPARTO DE PUNTOS EN SAN BLAS-CANILLEJAS!!! El Atlético de Madrid y el Getafe firman tablas (3-3) en un partido en el que el conjunto azulón pudo asaltar el Metropolitano, sostenido por un imparable Mason Greenwood y levantando un marcador adverso de 3-1 en los minutos finales. Un doblete de Borja Mayoral amarga lo que iba a ser una noche histórica para los rojiblancos, que no pueden celebrar la diana que hace que Griezmann iguale a Luis Aragonés como máximo goleador histórico (173) y que dejan en 20 la racha de triunfos como local.



El Atlético de Madrid no encontró la manera de gestionar su ventaja de dos goles estando en inferioridad numérica. Con todo en contra y un Getafe que empujaba, Álvaro Morata y Antoine Griezmann marcaron en el momento justo para levantar al equipo colchonero de la lona en plena cuenta atrás. La apuesta de Simeone fue la de meter al equipo muy atrás, defendiendo muy cerca del área de Jan Oblak, dando alas a un Getafe que no paró de cargar el área con centros laterales buscando el poderío aéreo de Borja Mayoral y de Juanmi Latasa.



Lo que terminó resultando determinante para el conjunto azulón fue el desequilibrio y el desborde de Mason Greenwood en banda, imparable y atrevido cada vez que recibía en una posición abierta. El inglés fue un martillo para Samuel Lino primero, para Rodrigo Riquelme después, teniendo que resolver posteriormente el 'Cholo' acercando a Saúl Iñíguez al costado para hacer coberturas donde generar superioridades numéricas.



Más allá del resultado, el empate deja a dos protagonistas con nombre propio. Antoine Griezmann toca la gloria con la yema de sus dedos al hacer un doblete en la noche de hoy, alcanzando las 173 dianas en partido oficial para igualar a Luis Aragonés en el registro histórico más alto de goles con la camiseta del Atlético de Madrid. Asimismo, otro par de goles encumbran a Borja Mayoral, que reclama a gritos la atención de Luis de la Fuente. Ya son 12 dianas en este curso liguero, su mejor marca personal en un campeonato doméstico y destacándose en la carrera por ser el 'Zarra' de LaLiga.



Al conjunto rojiblanco se le enciende el piloto de alarma en el cierre del año 2023. Una sola victoria en los últimos cuatro partidos, conseguida precisamente frente al colista de la competición (2-1 contra el Almería), compromete su posición en la tabla, ya a nueve puntos del líder de LaLiga, con solo tres de ventaja sobre el Athletic Club, quinto clasificado. Su próximo duelo frente al Sevilla, programado para el sábado, puede suavizar este mal momento.



Los azulones, que ya miran de reojo la competición europea con su racha de tres partidos sin perder, rompen la racha de 20 partidos ganando del Atlético de Madrid, registro histórico junto a las 20 conseguidas en el Vicente Calderón entre los años 2012 y 2013. El Getafe fue, precisamente, el último equipo que había logrado puntuar en este estadio.





90'+9'¡¡¡¡VAYA VUELO SIN MOTOR DE JAN OBLAK!!!! ¡¡QUÉ PARADA PARA EVITAR EL CUARTO DEL GETAFE!! Óscar Rodríguez sacude una pelota que buscaba la escuadra. ¡Lo evita Jan Oblak volando para desviar hacia un costado!

90'+5'¡¡¡HA TENIDO EL CUARTO EL GETAFE!!!! ¡¡EL ATLÉTICO DE MADRID ES UN FLAN!! Greenwood vuelve a desbordar en área rival, poniendo un balón que Saúl Ñíguez despeje de forma tibia, rebotando sobre Borja Mayoral. La pelota sale despedida hacia la portería de Jan Oblak, teniendo que despejar Mario Hermoso cerca de la línea de gol.LA IGUALDAD DE GETAFE, OTRA VEZ CON BORJA MAYORAL

90'+3'¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BORJA MAYORAL!!!! Atlético de Madrid 3-3 GETAFE. ¡¡Mayoral empata el partido en el tiempo de descuento!! El atacante azulón convierte la pena máxima engañando a Jan Oblak.

90'+1'¡¡¡PENALTI A FAVOR DEL GETAFE!!! Tras comprobar el monitor del VAR, Munuera Montero decreta que hay mano de Rodrigo Riquelme dentro del área.

88'¡¡CABEZAZO DE GASTÓN ÁLVAREZ!! Greenwood vuelve a cargar el área para proporcionar al central uruguayo la posibilidad de cabecear dentro del área. El testarazo se va alto.

ÓSCAR RODRÍGUEZ DESCUENTA EN EL METROPOLITANO

87'¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ÓSCAR RODRÍGUEZ!!!! Atlético de Madrid 3-2 GETAFE. ¡¡Hay partido en el Metropolitano!! Mason Greenwood saca a bailar a Rodrigo Riquelme, al que deja atrás para apurar la línea de fondo y servir un balón atrás. Sin marca, Óscar Rodríguez sienta a un rival con un recorte para sacarse un zapatazo raso que Griezmann desvía hacia su propia portería.

69'¡¡Un gol para la historia!! El tanto de Griezmann desde el punto de penalti le sirve para alcanzar las 173 dianas con el Atlético de Madrid, igualando el registro de Luis Aragonés como máximo goleador histórico.

69'¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANTOINE GRIEZMANN!!!! ATLÉTICO DE MADRID 3-1 Getafe. ¡¡Griezmann acierta desde los once metros!! El francés ejecuta desde el punto de penalti, clavando su lanzamiento en la escuadra derecha. ¡Lo toca David Soria pero no consigue desviarlo!

63'¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ÁLVARO MORATA!!! ATLÉTICO DE MADRID 2-1 Getafe. ¡¡Morata rompe las tablas!! Marcos Llorente se desmarca verticalmente, domando la pelota, sacando a bailar a Gastón Álvarez con un requiebro y poniendo un centro llovido al área que Álvaro Morata cabecea picado para batir a David Soria.

61'¡¡Misil de Mason Greenwood desde media distancia!! El inglés se saca un zapatazo seco que Jan Oblak repele hacia dentro. ¡El Getafe aprieta!

60'¡¡La que le ha hecho Mason Greenwood a Mario Hermoso!! El inglés pincha con calidad un balón largo, encara a Mario Hermoso y lo desborda con facilidad saliendo hacia fuera para poner un centro que Witsel toca cerrando en el primer palo.

53'¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BORJA MAYORAL!!!! Atlético de Madrid 1-1 GETAFE. ¡¡Borja Mayoral empata el partido!! Mason Greenwood recibe en banda derecha, encara a Samuel Lino y apura la línea de fondo para poner un centrochut que Jan Oblak repele hacia dentro, regalando a Borja Mayoral la posibilidad de conectar un cabezazo que encuentra el fondo de las mallas tras tocar en el larguero.

48'¡¡¡¡FUEEEEEEEEEEEEEEEERAAAAA!!!! ¡¡La que ha tenido el Getafe!! Witsel deja muerto el balón dentro del área tras un mal despeje, regalando a Jaime Mata la posibilidad de poner un centrochut potente al que mete Juanmi Latasa la cabeza en el segundo palo. ¡Se le va arriba!

45'Griezmann, como en tantas otras faenas, vuelve a salir al rescate del Atlético de Madrid en el peor escenario posible. Con uno menos y unas pésimas sensaciones en el juego, el francés consigue marcar al filo del descanso.

44'¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GRIEZMANN!!!! ATLÉTICO DE MADRID 1-0 Getafe. ¡¡Griezmann abre el marcador!! El Atlético de Madrid vuelve a volcar el juego hacia la banda derecha, desde donde Rodrigo Riquelme se saca un centro medido para que Griezmann, cogiendo la espalda de Domingos Duartes, consiga empujar la pelota al fondo de las mallas.

38'¡¡¡MUNUERA MONTERO EXPULSA A STEFAN SAVIC!!!! El colegiado jiennense muestra la segunda tarjeta amarilla al central montenegrino por soltar el brazo en la cara a Jaime Mata en una disputa.

27'¡¡QUÉ PARADÓN DE DAVID SOOOOOOOORIA!! ¡¡Menuda oportunidad para el Atlético de Madrid!! Rodrigo de Paul dirige otra vez las operaciones por dentro, dibujando un pase al espacio que controla Memphis Depay, girándose hacia la derecha y acabando con un disparo raso que desvía el cancerbero azulón.

18'¡¡Zapatazo de Mason Greenwood!! No duda el inglés en armar el golpeo desde la cornisa del área tras encarar a Stefan Savic. Se le va por encima de la portería de Jan Oblak.

8'¡¡¡AL LARGUEEEEEEROOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡VAYA OCASIÓN PARA EL ATLÉTICO DE MADRID!! El cuerpeo de Memphis Depay con Domigos Duarte provoca la pérdida del central en área propia, culminando Rodrigo Riquelme con un disparo con el interior que se estrella en el travesaño.

