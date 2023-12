Resumen del Athletic Club de Bilbao vs. Las Palmas, LaLiga 2023-2024: partido en directo, vídeos, goles y polémicas

Athletic Club de Bilbao venció 1-0 a Las Palmas por una nueva jornada liguera.

LaLiga 2023 vivió un encuentro que cumplió su promesa de ser apasionante. En San Mamés, Athletic Club de Bilbao venció 1-0 a Las Palmas por la fecha 18.

La victoria agónica de Los Leones, gracias al tanto de Unai Gómez a los 94', estiró la racha positiva a ocho encuentros sin conocer la derrota y los dejó más cerca de puestos de Champions League.

Resumen del Athletic Club de Bilbao vs. Las Palmas

FINAL DEL PARTIDO

Trabajado triunfo in extremis para un Athletic Club que le puso garra y corazón, y cuando los mayores no pudieron, el 'Txingurri' Valverde tiró de los cachorros para renovar una mordida que acabó trayendo sus frutos. Y es que el aluvión de oportunidades de los rojiblancos se extendió durante la segunda mitad, teniendo ocasiones de todos los colores para adelantarse en el marcador, pero topándose en cada intento con la buena respuesta de la zaga por un lado, y por la incomensurable actuación bajo palos de Álvaro Valles, quien ya sostuvo a los suyos en la primera mitad deteniendo un penalti, y regresando en la segunda para ser el elemento básico de un partido en el que tuvo muchas papeletas para ir perdiendo por muchos minutos de antelación.

90' + 4'¡Goooooooooooool de Unai Gómez! ATHLETIC CLUB 1-0 Las Palmas. ¡¡En la última anotan los leones!! Arrancó la jugada el canterano del Athletic Club, saliendo con fuerza el '30' rojiblanco que abrió a la derecha para Iñaki Williams, con este sirviendo un centro que repelía de puños Álvaro Valles con el rechace saliendo directo a la frontal para que de nuevo, Unai Gómez, llegara con todo para sacar un testarazo directo a las mallas del cuadro canario.

69'¡¡SALVÓ ABAJO ÁLVARO VALLES!! ¡Cómo está el portero de la UD Las Palmas! De nuevo sujetando el meta amarillo a los suyos. El centro de Beñat Prados desde el costado derecho del área le llegaba a la posición de remate para Iñaki Williams, quien se imponía a su marca para sacar un testaraza picado que lograba repeler Álvaro Valles. Soberbio bajo palos el arquero visitante.

67'¡¡VAYA MANO DURA DE UNAI SIMÓN!! Tuvo que volar el guardameta del Athletic Club para evitar que el zurriagazo lejano por parte de Sandro Ramírez se colara de lleno entre los tres palos del cancerbero vasco. El primer intento con peligro de la UD Las Palmas tras el paso por la hora de juego.

56'¡¡LO QUE HA SALVADO ÁLVARO VALLES!! ¡Providencial el guardameta piopio! Balón al hueco para la cabalgada de Nico Williams, quien sobre la línea de fondo pone el centro raso y fuerte al segundo palo donde Julián Araujo pierde la referencia y no logra despejar, dejándole la pelota regalada a un Alex Berenguer que lo tuvo franco para empujar la pelota a la red en su primera intervención en el encuentro, topándose en el intento con la rápida reacción del portero amarillo.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Tablas en el marcador al término de los primeros 45 minutos en un intercambio de golpes que ha dominado el Athletic Club aunque con la respuesta de una UD Las Palmas que no se ha mostrado tímida en un feudo tan importante como el vizcaíno. Aunque los de Ernesto Valverde mantenían una presión alta y agresiva que les ha llevado al robo y a disponer de varias ocasiones ante Álvaro Valles, lo cierto es que no han estado finos de cara a puerta en la primera mitad, disparando, en su mayoría, fuera de los tres palos.

Y en medio de este panorama de encuentro, la polémica hizo acto de presencia, teniendo a la UD Las Palmas como el gran afectado puesto que estos disponían de la primera acción, en un balón que jugaba Marvin Park en el área y que terminaba con este derribado en la pugna con Aitor Paredes. Juan Martínez Munuera señalaba el lanzamiento desde los once metros, pero tras revisar la jugada en el monitor cambiaba su decisión, algo que no haría posteriormente al señalar la infracción en favor al Athletic Club, con Gorka Guruzeta siendo agarrado por Mika Mármol y encargándose el mismo de un lanzamiento que no introduciría en la red gracias a la intervención de Álvaro Valles, negándole la máxima del gol al equipo local. Partido abierto y por decidir en San Mamés.







40'¡¡PARADÓN DE ÁLVARO VALLES!! Disparo fuerte por parte de Gorka Guruzeta al costado derecho del guardameta amarillo, quien le adivinó las inteciones venciéndose para ese lado y deteniendo con sus piernas el potente latigazo del jugador del Athletic Club. Sostiene el meta a la UD Las Palmas.

37'¡¡PENALTI A FAVOR DEL ATHLETIC CLUB!! Vuelve a señalar pena máxima Juan Martínez Munuera, esta vez favorable al equipo bilbaíno. El centro desde la zona izquierda buscaba la entrada al remate de un Gorka Guruzeta que nunca pudo llega a esa zona, siendo agarrado por Mika Marmol hasta el derribo en el intento. Esta vez no llama el VAR a revisar al colegiado.

29'¡¡Corrige la decisión Juan Martínez Munuera!!! Llamó Santiago Jaime Latre desde el VAR al colegiado principal para que revisara la jugada y, a pesar de que el contacto parecía claro, tras verlo en la pantalla pequeña modificó su posición inicial para sorpresa de los jugadores de la UD Las Palmas. Servida la polémica en el feudo de San Mamés.

27'¡¡PENALTI A FAVOR DE LA UD LAS PALMAS!! No ha dado Juan Martínez Munuera a la hgora de señalar la pena máxima. Contra del equipo visitante que termina en los pies de Marvin Park, quien recibe sobre la frontal y se introduce dentro del área donde es derribado por un Aitor Paredes que llega tarde a la marca y le acaba mandando al suelo en el intento de carga. Valoró exceso de fuerza el colegiado por parte del central vasco.

13'¡¡Detiene Álvaro Valles!! Balón al espacio de Oihan Sancet para la poderosa carrera de Iñaki Williams, quien arrancó en una zona muy lejana del costado derecho y se plantó en el área, adentrándose hasta la zona pequeñá donde trató de picársela al meta amarill sin éxito, con este manteniendo el tipo y haciéndose, en dos tiempos, con el esférico.

5'¡¡Álvaro Valles evita el tanto de Gorka Guruzeta!! Contra del Athletic Club que cayó bajo la responsabilidad en la conducción de Oihan Sancet, quien ralentizó lo suficiente la jugada para que Guruzeta compareciera tras la defensa y se sirviese del pase del centrocampista para marcharse solo contra el guardameta amarillo, quien le cerró la puerta abandonando la seguridad bajo palos y achicándole el espacio. Además, el asistente había levantando el banderín, por lo que el disparo, de haber terminado en la red, no hubiera subido al marcador.

XI DEL ATHLETIC CLUB DE BILBAO

XI DEL LAS PALMAS