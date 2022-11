El resumen de Alemania vs. Japón por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Japón protagonizó la segunda gran sorpresa de lo que va de Mundial al remontar a Alemania en el debut. El equipo germano lo tenía todo de cara, pero se lo tomó con excesiva calma creyendo que su superioridad bastaba y el cuadro nipón se lo acabó creyendo hasta que terminó remontando.

El equipo asiático arrancó con fuerza en los primeros minutos, pero Alemania reaccionó enseguida y muy pronto comenzó a llegar con asiduidad al área japonesa. En una de esas, Gonda trabó dentro del área a Raum y Gündogan no perdonó desde los once metros.

Moriyasu lo vio claro al descanso: Raum estaba siendo un puñal por la banda y había que frenarlo, por lo que introdujo a Tomiyasu y logró cortocircuitar esa banda germana. Gündogan y Musiala tuvieron el gol de la sentencia pero no acertaron, y la valentía de Moriyasu le terminó dando sus frutos con cambios muy ofensivos.

Minamino, nada más entrar, protagonizó la jugada del gol de Doan y Asano, en una acción maravillosa, hizo el 1-2 definitivo tras un control y un remate sensacional.

🇯🇵🤦‍♂️ Hasta que no pitó penalti, Gonda no se quedó tranquilo

Así posó la selección alemana antes del inicio

🤐 El gesto reivindicativo de Alemania antes de debutar en el Mundial de Qatar ❌ Neuer finalmente no ha podido lucar el brazalete "One Love"

Once confirmado de Japón. Kubo, titular; Minamino, suplente

Once confirmado de Alemania. Gnabry, titular; Sané y Goretzka, en el banquillo.

Let's go! So starten wir in die #WM2022. 👇🤩#GER #GERJPN