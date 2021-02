Los resultados que salvan a Colo Colo, U. de Chile, Audax, La Serena, Coquimbo y Curicó en la última fecha

La jornada 33 dejó un descendido y un fijo para la promoción: en la final, bajará otro y se confirmará qué tabla se mueve. Hay 6 en riesgo.

ESPECIAL CALCULADORA

Son dos los que conocen parte de su futuro, seis que pelearán por los dos cupos que faltan en las tablas del descenso y diez salvados que ya son parte de la Primera División de Chile de 2021. Iquique está en la B tras el 1-1 en Santiago frente al Audax Italiano y la Universidad de Concepción -que 'tomará palco esperando rival' recibiendo al tricampeón- jugará el playout merced al empate decisivo de Maximiliano Quinteros en Valparaíso. Otros, varios -7-, aguardan por su suerte en la tabla de promedios y en la acumulada.

La igualdad contra Cobresal privó a los dirigidos por Gustavo Quinteros de la salvación. Ganando en Rancagua a O'Higgins zafará, pero si empata necesitará que La Serena le gane al Audax Italiano. Si pierde, solo evitará la promoción si se da un 1+1: mejor resultado de Iquique ante Wanderers y que el de Coquimbo vs. Palestino.

Universidad de Chile dejó escapar la victoria en Curicó (0-0) y necesita sacar, ante Antofagasta, un mejor o igual resultado que el de los Torteros -van a La Calera- para salir de toda opción de promoción. Si no puede, el León aguarda por un mejor o igual resultado de Iquique (vs. Wanderers) que Coquimbo (vs. Palestino) para que no corra la ponderada. La tercera opción es que Audax le gane a La Serena.

¿CURICÓ PUEDE?

Es todo viceversa que los de Dudamel tras el 0-0. Sigue debajo y necesita un mejor resultado (vs. ULC) que el que pueda sacar la U (vs. Antofagasta). O, claro, que no corra la ponderada con un mejor resultado de Iquique (vs. Wanderers) que Coquimbo (vs. Palestino) o que Audax supere a Serena.

¿AUDAX ESTÁ TAN COMPLICADO?

Audax Italiano rescató el empate -frente a Iquique- que lo mantuvo emparejado con Colo Colo pero con mejor diferencia de goles. Consiguiendo un mejor resultado que el Cacique (va a La Serena y el Albo a Rancagua) evitará la promoción. Si pierde, necesita el mismo 1+1 que los de Macul: mejor resultado de Iquique ante Wanderers y que el de Coquimbo vs. Palestino para que corra la ponderada.

¿LA SERENA LOGRA EL OBJETIVO?

Con 40 al Papayero le basta para evitar todo riesgo. Llega a esa línea con una igualdad. El problema es que si pierde con Audax quedará debajo de la U y Curicó y se aferrará a que corra la anual -pues sería 16º en los promedios-, con un mejor resultado de Iquique (vs. Wanderers) que Coquimbo (vs. Palestino).

EL MANO A MANO DE COQUIMBO

El Pirata irá a la promoción si supera a Iquique en la anual. Para ello, tiene dos caminos: empatar contra Palestino y que Iquique pierda frente a Wanderers; ganarle a Palestino y que Iquique no le gane a Wanderers.

Los partidos

Sábado 13 18:30 U. de Chile - Antofagasta

Sábado 13 18:30 U. La Calera - Curicó

Domingo 14 18:00 Iquique - Santiago Wanderers

Domingo 14 18:00 O'Higgins - Colo Colo

Domingo 14 18:00 Palestino - Coquimbo

Domingo 14 18:00 La Serena - Audax Italiano