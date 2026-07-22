Resultado sorprendente... Postecoglou comienza su etapa en el Al-Nassr con una derrota ante el filial del Benfica

El australiano Ange Postecoglou, nuevo director técnico del Al Nassr, comenzó su andadura con el conjunto saudí con una sorprendente derrota ante el filial del club portugués Benfica.

El Al Nassr cayó ante el filial del Benfica por 2-1, en el partido amistoso a puerta cerrada que enfrentó a ambos equipos este miércoles, durante la concentración del club saudí en la ciudad portuguesa de Lisboa.

El único gol del Al Nassr lo marcó su jugador Abdulmalik Al Jaber en el minuto cuatro del encuentro, antes de que el equipo saudí encajara dos goles que transformaron su ventaja en derrota.

Este fue el primer partido en el que Postecoglou dirigió al Al Nassr durante la concentración en Portugal, tras asumir las riendas del equipo en sustitución del portugués Jorge Jesus, que dejó su cargo al término de la temporada pasada.

El entrenador australiano quiso probar a numerosos elementos suplentes y jóvenes, ante la ausencia de las estrellas internacionales tras su participación con sus selecciones nacionales en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El club saudí disputará su próximo partido amistoso ante el Mérida español el 28 de julio, y después se medirá al Estrela da Amadora portugués el 1 de agosto, antes de cerrar la concentración con un enfrentamiento frente al Almería español el día 4 del mismo mes.

El Al Nassr, bajo la dirección de Postecoglou, busca defender el título de la Liga saudí que conquistó junto al anterior entrenador portugués Jorge Jesus, tras siete años de ausencia.

Asimismo, el club saudí volverá a competir en la Liga de Campeones de Asia Élite, tras haber estado ausente la temporada pasada, cuando participó en el segundo torneo y alcanzó la final antes de caer ante el Gamba Osaka japonés.