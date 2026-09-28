Este duelo de la Nations League contra Grecia fue histórico para el equipo de la DFB en varios sentidos. Fue el primer partido en casa del seleccionador Jürgen Klopp y fue el primer partido en casa con localidades de pie desde hacía 28 años. Como terminó con la primera derrota ante Grecia, a la selección, cuando después se dirigió precisamente hacia esa nueva zona de pie, no solo la recibió un aplauso de ánimo, sino también silbidos.

Así de rápido puede cambiar todo. Hace nada, gracias a la llegada de Klopp al cargo, en el país reinaban de forma generalizada una euforia y una confianza en un futuro exitoso de la selección como hacía mucho tiempo que no se veían. Un empate afortunado en Países Bajos y una derrota en casa contra Grecia bastaron para que llegaran las primeras muestras de descontento de los aficionados alemanes.

"Está bien, pero no hace falta", valoró Klopp en la rueda de prensa posterior al partido, y reclamó: "Quien quiera silbar, que me silbe a mí". Convirtió esa declaración en el mensaje central de su comparecencia y la repitió en distintas variantes. "Si alguien quiere ser crítico, que lo haga conmigo y deje en paz a los chicos".

La táctica de Jürgen Klopp es tan evidente como lógica

Estas declaraciones resultan algo sorprendentes si se tienen en cuenta las amenazas de su rueda de prensa de presentación en julio, cuando Klopp anunció: "Si mañana decís que soy una mierda, me voy". De hecho, también hizo referencia a aquellas palabras en la rueda de prensa actual. Aunque la interpretación es en realidad bastante clara, según Klopp habría un "malentendido": no quiso decirlo así en absoluto.

Mientras tanto, la actual táctica de comunicación de Klopp es tan evidente como lógica. Su propio prestigio y la confianza de base que existe en el país en sus capacidades siguen siendo tan grandes que él, personalmente, apenas tiene que contar en este momento con oposición, pese a esa repentina receptividad a las críticas formulada ahora de manera ofensiva. Muy distinta es la situación de los jugadores a los que protege con vehemencia. Sobre todo, de aquellos que participaron en las decepciones del pasado reciente.

Ahora mismo, Klopp es más grande que la selección. Eso ya se notó en Augsburgo en el hecho de que, durante el anuncio de la alineación, su nombre fue coreado más fuerte que el de todos los jugadores. Es comprensible que quiera aprovechar ese voto de confianza tras las primeras decepciones deportivas y evitar así cualquier crítica potencialmente desestabilizadora para sus futbolistas.

Entonces, crítica a Klopp. No se le debe criticar en absoluto por los resultados y rendimientos decepcionantes hasta ahora y por el peor arranque de todos los seleccionadores nacionales. Nadie podía esperar que Klopp, sin tiempo de rodaje, le inculcara un fútbol bonito y exitoso a esta selección que lleva años decepcionando de manera constante. Contra Países Bajos, el equipo de la DFB jugó al menos una buena mitad y mostró en líneas generales una nueva mentalidad, pero la actuación completamente mala contra Grecia supuso entonces un claro paso atrás.

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Equipo de la DFB: ¿fue una buena idea el enfoque de Klopp con dos plantillas?

Al menos a día de hoy sí cabe preguntarse si el enfoque, muy valiente y también muy elogiado, de dos plantillas fue realmente una buena idea. Es completamente comprensible que Klopp quiera conocer personalmente al mayor número posible de jugadores. Pero quizá habría sido más inteligente convocar al menos a una base de potenciales titulares del futuro para toda la fase de partidos internacionales y, por ejemplo, cambiar únicamente la mitad trasera de la plantilla.

En cualquier caso, resulta algo desconcertante que ahora el capitán Joshua Kimmich, que tuvo una actuación desafortunada contra Grecia, tenga que abandonar la concentración. Lo mismo vale para el guardameta titular designado Marc-Andre ter Stegen o para el jefe de la defensa Jonathan Tah. Jugadores clave de este tipo deberían representar la continuidad y servir de ancla precisamente en fases complicadas. El propio Kimmich parece sentirlo del mismo modo. En Augsburgo subrayó que preferiría quedarse con el equipo.

Más allá de ese factor emocional, también hay uno racional. Klopp está implantando ahora mismo en la selección una nueva filosofía (fútbol de asalto) y una nueva formación (4-3-3). Al margen de todos los experimentos de personal, Klopp podría haber aprovechado esta fase de partidos internacionales, inusualmente larga, para dar a sus potenciales titulares el máximo tiempo de adaptación. Los dos primeros partidos han mostrado claramente lo largo que sigue siendo el camino hacia un sistema funcional. Es posible que Klopp haya dejado pasar aquí una gran oportunidad.

En sus etapas tan exitosas en clubes, pudo enseñar su estrategia durante meses en entrenamientos diarios. En la selección imperan condiciones básicamente distintas. Las sesiones de entrenamiento y los partidos son extremadamente escasos. En los doce meses posteriores a este bloque de partidos internacionales solo hay seis encuentros más, y apenas tres cuartos de año después ya se disputará la Eurocopa. Ahora, sin embargo, una convocatoria completamente nueva entra por primera vez en contacto con las ideas de Klopp y ya afronta con cierta presión los incómodos partidos contra Serbia y en Grecia.