Respuesta rápida: la FIFA acepta la petición del presidente de Francia antes del partido contra España

La FIFA aceptó la petición del presidente francés, Emmanuel Macron, de guardar un minuto de silencio antes del Francia-España de las semifinales del Mundial 2026.

en homenaje a las víctimas del atentado de Niza, El 14 de julio de 2016 un camión atropelló a una multitud que celebraba el Día de la Bastilla en el Paseo de los Ingleses de Niza, dejando 84 muertos; la policía abatió al atacante.

Macron anunció en su cuenta de «X» que el minuto de silencio se guardará el martes en el estadio AT&T de Arlington, Texas, justo antes del inicio del partido.

El presidente francés agradeció al titular de la FIFA, Gianni Infantino, por aceptar la petición.

El encuentro se celebra el décimo aniversario del atentado que, el 14 de julio de 2016, dejó 85 muertos y cientos de heridos tras arrollar un camión a la multitud que festejaba el Día de la Bastilla en el paseo marítimo de Niza.

El encuentro, que comenzará a las 22:00 horas (hora de La Meca), enfrentará a dos de los favoritos al título y arrancará con un emotivo homenaje a las víctimas de uno de los atentados más trágicos de la historia reciente de Francia.