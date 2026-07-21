Respuesta impactante... ¿Vuelve Fabinho a los planes del Al-Ittihad?

Diversos informes periodísticos han revelado la verdad sobre el regreso del centrocampista brasileño Fabinho a los planes del Al-Ittihad de cara a la próxima temporada, bajo la dirección del nuevo técnico alemán Jens Wissing.

El contrato de Fabinho con el Al-Ittihad expiró al término de la temporada pasada, sin que el club saudí presentara una oferta para renovar su contrato por un período adicional, lo que llevó a que todas las especulaciones apuntaran a su marcha definitiva.

Sin embargo, en las últimas horas han surgido algunos informes nuevos sobre la posibilidad de que Fabinho vuelva a los planes del Al-Ittihad, mediante la presentación de una oferta para renovar su contrato por un período adicional.

El fiable periodista Ben Jacobs respondió a esas informaciones en un tuit publicado en su cuenta oficial de la red social "X", donde aseguró que carecen por completo de veracidad.

Ben Jacobs escribió: "Fabinho sigue en camino de abandonar el Al-Ittihad, a pesar de las sugerencias que hablan de un nuevo contrato. El Al-Ittihad se centra en jugadores más jóvenes".

Fabinho se incorporó a las filas del Al-Ittihad en el verano de 2023 procedente del Liverpool, contribuyendo a la conquista por parte del equipo del doblete de la Roshn League y la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas hace dos temporadas.

El futbolista de 32 años disputó 111 partidos con el "Decano" durante los últimos tres años, en los que logró marcar 7 goles y dio 9 asistencias.