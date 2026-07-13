La prensa argentina ha salido en defensa de Lionel Messi y de la selección de su país, antes del partido contra Inglaterra, el próximo miércoles por la noche, en las semifinales del Mundial de 2026.

Joe Cole, exfutbolista inglés, avivó la tensión al afirmar: «¿Es la primera vez que Messi enfrenta a Inglaterra? Pues acabaremos con él, al 100 %».

Y añadió: «Inglaterra llegará a la final; nuestra velocidad supera los puntos fuertes de Argentina y les venceremos».

Sus palabras se viralizaron de inmediato en la prensa argentina y avivaron el ánimo a dos días del duelo, según reportó la cadena «Foot Mercato».

Los medios locales difundieron la frase y la calificaron de «provocadora».

La web «MDZ Online» afirma que Cole «ha suscitado polémica» y cree que esto impulsará a Lionel Messi, máximo goleador del torneo, a responder en el campo.

Varios medios coinciden en que estas palabras motivarán aún más a los campeones del mundo.

Clarín añadió: «Según el resultado de la semifinal, esta declaración podría ser una de las más memorables o irónicas del torneo».

TyC Sports se burló de las duras palabras de Cole hacia Leo y recordó: «Son sorprendentes, sobre todo después de que lo haya elogiado una y otra vez ante el público, e incluso lo haya situado muy por encima de Cristiano Ronaldo».

Además, se burló de otros comentarios aparecidos en Inglaterra, sobre todo los que cuestionaban la pareja de centrales formada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En redes, muchos hinchas argentinos agradecen las críticas británicas al plantel de Scaloni.

La agencia TN sumó un nuevo capítulo a la rivalidad entre Argentina e Inglaterra, y, como suele ocurrir en estos partidos, todo se definirá sobre el campo.

Allí Messi intentará demostrar por qué sigue siendo el jugador que todos quieren frenar y a quien es casi imposible silenciar. A pocos días del partido contra el Atlanta, quizá Joe Cole haya dado a Lionel Messi y a sus compañeros un motivo más para afrontar esta semifinal con mayor entusiasmo».