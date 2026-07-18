Respuesta de Laporta... Nuevo giro en el culebrón del Barcelona y Álvarez

Juan Laporta, presidente del Barcelona, ha respondido a las críticas de Miguel Ángel Gil Marín, director ejecutivo del Atlético de Madrid, por el interés del Barça en fichar a Julián Álvarez, jugador que, según el club madrileño, no está en venta.

«Mundo Deportivo» recogió sus palabras, concedidas a «Catalunya Radio» durante un paseo por Nueva York.

Laporta afirmó: «Respeto la opinión de todos. Lo único que sé es que hemos presentado una oferta y que esta sigue en pie».

Y añadió: «En su momento, anunciaremos que esta oferta ha caducado. ¿Será a finales de julio? Probablemente, sí».

Además, destacó la buena relación del Barça con la Federación Española de Fútbol durante su visita a la final del Mundial.

Laporta afirmó: «La Federación Española y la Liga están aquí, nos han invitado a la final y nos tratan de forma excelente; les agradecemos este detalle y aprovechamos para estrechar lazos y debatir asuntos del fútbol».

Estoy orgulloso de que ocho jugadores del Barça disputen la final del Mundial; es un orgullo para cualquier futbolista. Además, contamos con el mejor de la historia, Lionel Messi, formado en nuestra cantera. Messi sigue siendo decisivo y quiere mantener su dominio, mientras que Yamal representa el presente y el futuro, y aspira a tomar el relevo».