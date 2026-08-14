La directiva del Arsenal fue informada por el entorno de Gabriel Martinelli de que el extremo brasileño no desea marcharse al Galatasaray turco durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario"The Athletic" informó este viernes de que el Arsenal recibió una oferta de 45 millones de euros, el equivalente a 38,4 millones de libras esterlinas, por parte del Galatasaray para hacerse con Martinelli, pero el jugador no muestra ningún interés en la operación.

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El contrato de Martinelli con el Arsenal finaliza en 2027, con la opción del club de ampliarlo hasta 2028, pero aún no han comenzado las negociaciones sobre la renovación.

El jugador, de 25 años, sigue estando entre los nombres por los que el Arsenal podría escuchar ofertas, si llega una cifra económica atractiva, aunque él no busca abandonar el club.

El Arsenal fichó este verano al extremo griego Christos Tzolis procedente del Club Brujas, y también mostró interés en incorporar al brasileño Vinicius Junior, antes de que este último renovara su contrato con el Real Madrid.

Deseo de vender

El Arsenal entró en el actual mercado de fichajes de verano consciente de que la venta de algunos jugadores sería necesaria para lograr el equilibrio financiero.

El delantero Leandro Trossard se marchó al Beşiktaş por 20 millones de euros, mientras que el centrocampista Christian Nørgaard se trasladó al Everton por 7 millones de libras esterlinas, pero el club aún considera necesario completar más ventas antes del cierre del mercado de fichajes.

Martinelli se incorporó al Arsenal procedente del Ituano brasileño en 2019 y desde entonces ha disputado 278 partidos con el primer equipo, en los que ha marcado 62 goles.

Durante la temporada pasada, el extremo brasileño participó en 53 partidos en las distintas competiciones, en los que anotó 11 goles y dio 7 asistencias, mientras que el Arsenal se coronó campeón de la Premier League y alcanzó la final de la Liga de Campeones de Europa.