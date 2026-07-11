Varios medios aseguran que el mexicano Julián Quionnis, estrella del Al-Qadisiyah saudí, fichará por el Chelsea en el próximo mercado de verano tras su brillante actuación en el Mundial 2026.

Quinones brilló en el Mundial 2026 (Estados Unidos, Canadá y México): marcó cuatro goles y dio una asistencia en cinco partidos, llevando a su selección a octavos, donde cayó 2-3 ante Inglaterra.

Sin embargo, el periodista Ben Jacobs aclaró en X que el Chelsea no ha presentado oferta alguna por el jugador, pese a los rumores.

Además, aclaró que, de llegar alguna oferta, el Al-Qadisiyah la rechazaría, pues el jugador ha sido clave para el equipo.

El jugador, de 29 años, alcanzó su mejor nivel con el Al-Qadisiyah la pasada temporada, cuando se proclamó máximo goleador de la Liga Saudí con 33 goles en 31 partidos, solo uno más que el inglés Iván Toney, del Al-Ahli.

Desde su llegada al club del este, Kenonis ha disputado 68 partidos en distintas competiciones, en los que ha marcado 62 goles y ha dado 12 asistencias, con un promedio de más de una contribución por partido.

Además, el Al-Qadisiyah debutará en la Liga de Campeones de Asia tras terminar cuarto en la Liga Roshen saudí.