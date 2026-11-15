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La Premier League ha dejado de ser el destino inevitable para los mejores talentos ingleses, pese a su estatus como la competición más competitiva y con mayor poderío económico en el mundo del fútbol. Detrás de los focos, los millones y la feroz competencia, se está gestando una tendencia llamativa que empuja a un número creciente de estrellas de Inglaterra a vivir experiencias más allá de las fronteras de su país, en busca de desafíos diferentes y, quizá, de un reconocimiento que no han encontrado en la medida suficiente dentro de la Premier League.

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Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon: tres nombres destacados en las filas de la selección inglesa que, sin embargo, han optado por jugar en grandes clubes europeos fuera de Inglaterra, en un escenario que refleja un cambio evidente en el mapa de los futbolistas ingleses que se marchan al extranjero, y que plantea interrogantes sobre las verdaderas razones detrás de esta tendencia y su impacto en el futuro del fútbol inglés.

¿Se trata del deseo de vivir nuevas experiencias futbolísticas y adquirir vivencias diferentes? ¿O es que fichar por clubes de la talla del Real Madrid, el Barcelona y el Bayern de Múnich otorga a los jugadores un estatus y un reconocimiento mayores que los que obtienen en su propio país?

Pese a la superioridad económica y competitiva de la Premier League, ello no le ha garantizado conservar a todas sus grandes estrellas, sobre todo porque algunos de los nombres más destacados ven ahora en las otras ligas europeas una oportunidad para desarrollar sus carreras y alcanzar nuevos niveles.

Los números revelan una paradoja llamativa: desde que Cristiano Ronaldo se coronó con el Balón de Oro en 2008, el único que ha ganado el galardón siendo jugador de la Premier League ha sido el español Rodri en 2024. El último inglés que lo conquistó mientras jugaba en su país fue Michael Owen en 2001.

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Este fenómeno se aceleró a partir del traspaso de Jadon Sancho al Borussia Dortmund en 2017, cuando abandonó Inglaterra siendo todavía un adolescente, para convertirse en uno de los ejemplos más destacados de la posibilidad de que los talentos ingleses se desarrollen lejos de la presión de la Premier League.

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Esta tendencia se ha hecho evidente en la lista de la selección inglesa, que incluye a siete jugadores de un total de 25 que militan actualmente fuera del país, encabezados por Kane, Bellingham y Gordon, según informó "BBC Sport".

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, no considera estas experiencias un motivo de preocupación, sino que las ve como una aportación importante para el equipo, sobre todo porque los tres jugadores ofrecieron rendimientos decisivos durante el Mundial.

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Tuchel afirmó: «Jude Bellingham y Harry Kane fueron decisivos para nosotros en el Mundial, y no veo ninguna razón que les impida seguir haciéndolo en el futuro».

Y añadió: «Es fantástico que Anthony haya elevado su nivel y se haya convertido ahora en el tercer jugador dentro de este grupo. No cabe duda de que jugar fuera de Inglaterra tiene cierta importancia, pero eso no significa que los jugadores que militan en la Premier League no puedan brillar y desempeñar papeles decisivos para la selección».

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De hecho, los goles del tridente y sus asistencias fueron de los elementos que marcaron la diferencia con la selección inglesa durante el Mundial y los últimos parones internacionales, lo que refuerza la opinión de quienes consideran que jugar en el extranjero puede repercutir positivamente en la selección.

43 jugadores bajo observación y la Federación Inglesa da la bienvenida

El fenómeno no se limita a los nombres conocidos de la selección absoluta, ya que hay alrededor de 43 jugadores ingleses que juegan actualmente en distintas ligas europeas y que cuentan con el seguimiento de la Federación Inglesa de Fútbol.

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John McDermott, director técnico de la federación, considera que esta expansión representa una oportunidad importante para desarrollar el talento inglés, sobre todo porque jugar en entornos futbolísticos diferentes otorga a los jugadores experiencias que no necesariamente están disponibles en su país.

McDermott declaró a la cadena «BBC Sport»: «He hablado con varios jugadores que militan fuera de Inglaterra, y adquieren experiencias variadas al participar en distintas ligas, así como en la Liga de Campeones y otros torneos continentales».

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Señaló que jugar fuera de Inglaterra puede dar a algunos jugadores un mayor margen para trabajar en el desarrollo de sus capacidades físicas y técnicas, lejos de la presión de los partidos encadenados que caracteriza a las competiciones inglesas.

Y aclaró: «Estos jugadores no se ven obligados necesariamente a disputar 55 partidos por temporada, lo que les concede más tiempo para centrarse en los entrenamientos de fuerza física y en el trabajo de gimnasio».

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En cambio, señaló que los jugadores que disputan las competiciones de la liga inglesa pueden llegar a jugar hasta 46 partidos durante la temporada, lo que hace que el calendario esté saturado y reduce los periodos de entrenamiento disponibles entre los encuentros.

Y añadió: «Un calendario repleto de partidos es algo maravilloso en sí mismo, pero para algunos jugadores disponer de tiempo adicional para entrenar y desarrollar las habilidades técnicas u otros aspectos de su rendimiento representa una ventaja importante».

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Los beneficios no se detienen en los aspectos físicos y técnicos, pues McDermott considera que trasladarse a un nuevo país ofrece a los jugadores la oportunidad de adquirir independencia y forjar carácter, especialmente en las primeras etapas de su carrera profesional.

El responsable inglés ya era partidario de este paso incluso durante su anterior etapa en el Tottenham, convencido de que abandonar el entorno habitual ayuda a los jugadores a afrontar nuevos retos.

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Afirmó: «Creo que trasladarse a un vestuario diferente y aprender un nuevo idioma somete al jugador a una presión positiva que le empuja a adaptarse y aclimatarse».

Y continuó: «Para cualquier jugador joven, el desarrollo no debe limitarse a los aspectos técnicos y tácticos, sino que debe extenderse a la adquisición de experiencias culturales y al conocimiento de entornos diferentes. Estas vivencias protegen a los jugadores de caer en la trampa de la comodidad y de acostumbrarse a una rutina repetitiva».

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¿Jugar fuera de Inglaterra otorga un mayor respeto?

Anthony Gordon reabrió este debate cuando habló de la diferencia que percibió en la forma de valorar su nivel tras su traspaso al Barcelona, en comparación con la etapa que pasó en el Newcastle United.

El extremo inglés, de 25 años, tuvo un inicio destacado con el club catalán, tras marcar tres goles y dar cinco asistencias en 15 partidos de las distintas competiciones, convirtiéndose en uno de los elementos habituales de un equipo que cuenta con nombres destacados como Lamine Yamal y Raphinha.

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Pero lo llamativo de las declaraciones de Gordon no fue hablar de sus números o de su nivel, sino su sensación de que algunas de sus cualidades no habían recibido el reconocimiento suficiente durante su etapa en Inglaterra.

Dijo en una entrevista con la cadena «ITV»: «Siempre sentí que la gente en Inglaterra me valoraba por mi velocidad y mi capacidad de presión, pero no valoraban realmente la calidad y la inteligencia futbolística que poseo».

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Y añadió: «Creo que solo los jugadores con los que compartí campo se dieron cuenta de ello. Estar ahora en el Barcelona, y depender de un estilo de juego diferente, ha hecho que estas cualidades se muestren con mayor claridad, y la gente ha empezado a comprender que no soy simplemente un jugador rápido».

Las declaraciones de Gordon reflejan un aspecto importante del debate que gira en torno a los futbolistas ingleses que juegan en el extranjero: no siempre se trata de buscar un título mayor o un mejor salario, sino que también puede estar ligado al deseo de cambiar la imagen que se había formado del jugador en su propio país.

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Fichar por un gran club europeo coloca al jugador en un entorno futbolístico diferente y le da la oportunidad de lidiar con nuevos estilos de juego, entrenadores y compañeros con características variadas, lo que puede sacar a la luz facetas que no recibían la misma atención en su etapa anterior.

Además, jugar junto a estrellas mundiales obliga al jugador a desarrollar sus recursos, ya sea en los desmarques sin balón, en la toma de decisiones o en el manejo de los espacios y las presiones, lo que se refleja en su rendimiento sobre el campo.

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La experiencia de Kieran Trippier confirma la idea

McDermott no considera que la sensación de Gordon de recibir un mayor reconocimiento signifique necesariamente que no gozara de respeto en Inglaterra, pero coincide con la idea de que jugar en el extranjero puede añadir nuevas dimensiones al rendimiento de los jugadores.

Puso como ejemplo la experiencia de Kieran Trippier, que regresó a Inglaterra tras vivir una etapa en el Atlético de Madrid, y aseguró que notó una evolución evidente en sus capacidades técnicas.

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Dijo: «Recuerdo cuando Kieran Trippier volvió del Atlético de Madrid; ya era un buen jugador, pero noté que se había vuelto más preciso en el aspecto técnico, y había una evolución palpable en su rendimiento».

Y añadió: «No estoy seguro de si recibe un mayor respeto, pero creo que el objetivo es que todos los jugadores, ya sigan en Inglaterra o se marchen al extranjero, logren una evolución gradual cada seis meses y añadan algo nuevo a su rendimiento».

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Y continuó: «Eso puede lograrse dentro de Inglaterra jugando junto a jugadores diferentes o disputando nuevas competiciones, pero marcharse al extranjero ayuda sin duda a conseguir esta evolución».

Concluyó señalando que percibió esta aportación en Gordon y en otros jugadores, y aclaró que regresan tras cuatro meses jugando en el extranjero habiendo adquirido nuevas dimensiones en su forma de jugar.

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No obstante, McDermott insistió en que el desarrollo no está necesariamente ligado a salir de Inglaterra, y puso como ejemplo las experiencias de Jarell Quansah y Jobe Bellingham, que vivieron etapas importantes de su desarrollo en la liga inglesa antes de marcharse a Alemania.

Dijo: «Hay diversos caminos para llegar al éxito, y no creo que exista una fórmula mágica ni una única vía que pueda considerarse el único camino para desarrollar a los jugadores».

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La diversidad de experiencias, el arma de Inglaterra en los grandes torneos

Esta cuestión cobra una importancia adicional ante las aspiraciones de la selección inglesa de lograr mayores éxitos en los torneos internacionales, después de alcanzar las semifinales del Mundial el pasado verano, por tercera vez en su historia.

Cuando se le preguntó a McDermott si contar con un mayor número de jugadores ingleses en el extranjero podría ayudar a la selección a desarrollar su estilo de juego y su rendimiento en las grandes competiciones, no lo descartó, pero al mismo tiempo se negó a restar valor a los talentos que militan dentro del país.

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Explicó que el porcentaje de jugadores elegibles para representar a Inglaterra en la Premier League oscila entre el 26 y el 27 %, y señaló que hay entre 40 y 50 jugadores ingleses con capacidad para competir en la Liga de Campeones y en los torneos continentales con los clubes de la Premier League.

Dijo: «Aspiramos, por supuesto, a ver a más jugadores emergentes, pero no se debe restar valor al talento local. Tenemos un gran número de jugadores capaces de competir en los más altos niveles europeos».

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El responsable inglés considera que el verdadero reto consiste en aprovechar la diversidad de experiencias que adquieren los jugadores, ya sea dentro de Inglaterra o en España, Alemania e Italia, y convertir esa variedad en una fuerza colectiva dentro de la selección.

Y añadió: «Las distintas experiencias culturales y la exposición a estilos variados de fútbol son algo extraordinario, pero la responsabilidad del seleccionador consiste en encontrar la mezcla adecuada entre estos jugadores».

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Y continuó: «Tenemos jugadores que se desarrollaron en Inglaterra y otros que vivieron experiencias en España, Alemania e Italia. Es un grupo variado y rico en experiencias, y hay que aprovechar todos estos elementos cuando los jugadores se reúnen con la selección».

Gordon y Kane, la prueba más clara del éxito de la experiencia

La experiencia de Gordon con el Barcelona no fue simplemente un traspaso a uno de los mayores clubes del mundo, sino que se convirtió rápidamente en una oportunidad para demostrar sus capacidades en un entorno futbolístico diferente, lo que se reflejó también en su presencia con la selección inglesa.

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Durante el Mundial, el extremo desempeñó un papel decisivo, tras servir los dos goles de Harry Kane en el enfrentamiento ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final, provocar un penalti en la victoria sobre México en los octavos de final, y marcar después el gol que adelantó a Inglaterra en semifinales ante Argentina.

Estas contribuciones reforzaron su posición dentro de la selección y le valieron los elogios de sus compañeros, encabezados por Harry Kane, quien afirmó que Gordon demuestra su valía para jugar al más alto nivel, tanto con el Barcelona como con la selección inglesa.

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El capitán de Inglaterra también señaló que el joven extremo disfruta de ser uno de los elementos titulares y decisivos, lo que le aporta una confianza adicional para seguir evolucionando.

Por su parte, Dominic Calvert-Lewin, delantero del Leeds y de la selección inglesa, consideró que la presencia de jugadores de su país en grandes clubes europeos representa una verdadera ganancia para el fútbol inglés.

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Dijo: «Creo que es algo fantástico. La presencia de jugadores ingleses de primer nivel en grandes clubes europeos es algo muy positivo para el fútbol inglés y para la selección nacional».

Y añadió: «Estos jugadores adquieren experiencias variadas de sus etapas en el extranjero y las trasladan al grupo. Es evidente que su confianza en sí mismos aumenta, y su nivel también evoluciona, lo cual es muy positivo».

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Al final, parece que el traslado de las estrellas inglesas al extranjero ya no es una simple aventura individual ni un paso excepcional en la trayectoria de un jugador que busca un nuevo reto, sino que se ha convertido en una tendencia con posibles beneficios técnicos, culturales y psicológicos.

Entre quien busca un mayor margen para mostrar su potencial, quien quiere adquirir experiencias diferentes y quien aspira a competir con los grandes de Europa, los motivos son variados, pero el resultado puede acabar siendo beneficioso para la selección inglesa.

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Y quizá la cuestión no radique en que la Premier League haya dejado de ser capaz de crear estrellas, sino en que el talento inglés busca ahora oportunidades de desarrollo en más de un lugar, y en que el camino a la cima ya no pasa necesariamente solo por la Premier League.