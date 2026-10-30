Compartir Sigue a GOAL en Google

Thierry Henry se ha deshecho en elogios hacia Harry Kane tras la histórica conquista del Balón de Oro por parte del delantero, al que calificó como el ejemplo perfecto de jugador completo. El legendario atacante también elogió a la estrella del Arsenal Bukayo Saka después de que recibiera el Premio Sócrates por sus iniciativas fuera del campo.

Anuncios

Reconocimiento para los dos ingleses

Henry ha expresado su admiración por Kane y Saka tras los recientes galardones que recibieron en la ceremonia del Balón de Oro. Kane se llevó el premio individual más prestigioso del fútbol, mientras que Saka fue reconocido por su labor humanitaria.

En una entrevista reciente, el legendario delantero francés se mostró encantado de ver a ambos jugadores premiados a escala mundial. Destacó la incansable ética de trabajo de Kane y el carácter excepcional de Saka como factores clave de sus respectivos éxitos.

Kane, un jugador completo

Henry se deshizo en elogios hacia Kane, delantero del Bayern, y destacó su trayectoria: de sus diversas cesiones al inicio de su carrera a la cima del fútbol mundial.

«Harry Kane se lo merecía. Es el ejemplo perfecto de ética de trabajo. Puedes decirles a tus hijos: “Mirad lo que pasa cuando trabajas muy duro”», declaró Henry a Betway. «Fijaos en todos los equipos en los que jugó cedido: Leicester, Millwall y Norwich».

Anuncios Anuncios

«Era un goleador puro, y fijaos en cómo evolucionó, cómo se volvió más inteligente y cómo empezó a bajar al centro del campo. Defiende, ataca, baja y recibe el balón entre los dos centrales».

Related Topics

Encuentro Destacado Movistar Plus+ ✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+). ✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía. ✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada. Precio mensual desde 9,99 € Contrata Movistar Ecosistema Unificado Orange TV ✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora. ✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días. ✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual. Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Encuentro Destacado Movistar Plus+ ✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+). ✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía. ✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada. Precio mensual desde 9,99 € Contrata Movistar Ecosistema Unificado Orange TV ✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora. ✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días. ✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual. Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Encuentro Destacado Movistar Plus+ ✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+). ✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía. ✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada. Precio mensual desde 9,99 € Contrata Movistar

Inteligencia futbolística y humildad

Al profundizar en la evolución táctica de Kane, Henry señaló que el capitán de Inglaterra lee el juego mejor que la mayoría: «Hace saques de puerta desde un córner al darse cuenta de que el Bayern ha dejado a tres jugadores arriba. Va un paso por delante».

«Es un jugador completo, así que el Balón de Oro fue muy merecido. Es la recompensa a una carrera de mucho trabajo. Hay que sentir un respeto enorme por eso».

Anuncios

El exdelantero del Arsenal también se alegró de que Saka ganara el premio Sócrates, que reconoce una destacada labor solidaria. Henry elogió la emotividad de su discurso de agradecimiento y su forma de mantener los pies en la tierra lejos de los focos.

«Visteis lo emocionado que estaba cuando leyó aquella carta en su discurso. Ese es el Bukayo Saka que yo conozco», explicó Henry. «Es humilde, está rodeado de buenas personas, su familia es extraordinaria y su pareja también lo es».

Anuncios

Un referente para sus clubes y su selección

Tanto Kane como Saka volverán ahora a centrarse en sus respectivas competiciones nacionales con el Bayern y el Arsenal. Kane lidera actualmente la lucha del Bayern por conquistar la Bundesliga, mientras que Saka sigue siendo una pieza clave en la búsqueda de grandes títulos por parte del Arsenal.

Con sus nuevos galardones, los dos jugadores ingleses seguirán marcando, sin duda, el listón más alto tanto para sus clubes como para la selección a medida que avance la temporada.