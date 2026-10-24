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La tensión antes de la última edición de El Clásico ha llegado al límite después de que Thibaut Courtois criticara duramente la conducta del Barcelona. Mientras los dos gigantes españoles se preparan para un duelo decisivo por el liderato de LaLiga, el portero belga ha afirmado que al equipo catalán le falta clase.

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La previa de un duelo de altos vuelos

El Barcelona llega al Clásico con un pleno de victorias en el campeonato nacional: no ha cedido ni un solo punto en La Liga esta temporada. Sin embargo, su trayectoria se vio frenada en seco por la derrota entre semana ante el Paris Saint-Germain, la primera que sufre esta campaña en todas las competiciones.

Por el contrario, el Real Madrid está viviendo una temporada bastante frustrante para sus elevados estándares. Los hombres de Jose Mourinho apenas empiezan a encontrar su ritmo, aunque han encadenado dos victorias que les permiten viajar a Cataluña con un impulso importante.

Courtois señala la falta de respeto del Barcelona

Getty Images

Courtois no se mordió la lengua al valorar la intensa rivalidad antes del derbi. El guardameta, de 32 años, sugirió que el club catalán se niega sistemáticamente a reconocer la calidad del Madrid y reivindicó la actitud de su equipo en una entrevista con DAZN (vía Madrid Universal).

«¿El Clásico? Para empezar, no tenemos ningún problema en decir los nombres de los jugadores del Barcelona. Ahí creo que somos diferentes», afirmó Courtois. «No nos cuesta elogiar a alguien, aunque sea nuestro rival. Respetamos a los jugadores que están haciendo un buen trabajo, a diferencia del otro lado».

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El portero belga también descartó que el histórico encuentro haya perdido su atractivo tradicional. «Quizá hubo una época en la que faltaban estrellas en el Clásico, pero ahora han aparecido nuevos jugadores», añadió.

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Una nueva generación de estrellas toma el protagonismo

La rivalidad ha entrado, sin duda, en una nueva era tras las salidas de leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Courtois quiso destacar a los nuevos talentos de primer nivel que marcan ahora este enfrentamiento y elogió a un adolescente que sobresale en las filas del rival.

«Nosotros tenemos a Vinicius Jr, [Kylian] Mbappe y Jude [Bellingham]. Ellos tienen a Raphinha y a Lamine [Yamal], que es un jugador fantástico», señaló el portero titular del Madrid. Ambos equipos cuentan actualmente con ataques temibles, lo que prepara el terreno para una intensa batalla táctica.

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Courtois cerró su análisis dejando clara la motivación de su equipo: «Es una rivalidad intensa. En los últimos años nos han hecho daño en algunos partidos; ahora nos toca responder. Ganar en su campo enviaría un mensaje contundente».

Un duelo que puede marcar la temporada

Getty Images

El próximo enfrentamiento ofrece al Real Madrid una gran oportunidad para poner fin al pleno de victorias del Barcelona en La Liga. Un triunfo de peso a domicilio no solo serviría para desquitarse de derrotas anteriores, sino también para confirmar la reciente mejoría del Madrid tras un comienzo de año titubeante.

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Para el Barcelona, es fundamental recuperarse de la decepción europea ante el PSG. Sumar los tres puntos frente a su máximo rival disiparía de inmediato cualquier duda persistente, reafirmaría su dominio en el campeonato nacional y consolidaría su posición como el equipo a batir en España.











