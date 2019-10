Resaca de Mallorca: Los siete pecados del Real Madrid de Zidane

Zidane está cuestionado tras caer en Mallorca

Zidane cuestionado. La segunda etapa del técnico en el ni se asoma a la de la primera. Desde su regreso, ha conseguido 10 victorias en 20 partidos de , el 50%; Solari, su antecesor, dejó la marca en un 70,6%. Un tropiezo ante el en Champions podría ser letal para su proyecto. No vino Pogba, su gran petición, y tuvo que mantener en el equipo a James y Bale, a los que no quería en el club. Sin embargo, tiene plantilla para bastante más de lo que están mostrando sus resultados. Está siendo discutido por el madridismo.

Desatención. No es la primera vez que el Madrid entra en los partidos con mal pie. El curso pasado fue una constante. Este la historia vuelve a repetirse. El marcó en el minuto 7 y salió más concentrado al campo. La pregunta del millón es ¿qué capacidad de respuesta tuvo el Madrid en los restantes 83 minutos? La respuesta es sencilla: no tuvo. Eso sí, a estas alturas nadie puede dudar de que el Madrid necesita entrar mucho más concentrado en los partidos.

Falta de intensidad. Correr, trabajar, ganar los duelos y conquistar los balones divididos. Llámenlo como quieran. Actitud, intensidad o como deseen. El caso es que el Real Madrid, salvo en el caso de jugadores como Casemiro, suele perder bastantes duelos directos en los choques por la pelota y termina por ser víctima de equipos que tienen menos calidad técnica, pero que se aplican con más fuerza y determinación en una suerte fundamental en el devenir de los partidos.

Benzema, sólo ante el peligro. Lleva seis goles en 882 minutos, uno cada 147'. Los siguientes de la lista son Bale y Casemiro... con dos goles cada uno. Se espera mucho más de jugadores como Vinicius, peleado con la puntería desde hace meses, y sobre todo, de Jovic, que llegó al club con vitola de goleador y no ve portería. Está claro que Benzema sólo no puede con todo.

Las lesiones y el Virus FIFA. No es excusa, pero el Madrid sufre una plaga de lesiones desde que comenzó el curso. Ya van 20 y 14 son musculares. Además, esta semana, el Virus FIFA se cebó con el equipo de Zidane. Casemiro y Valverde llegaron cansados, Modric lesionado, Bale tocado y además, Hazard no pudo ser alineado al no entrar en la lista por su reciente paternidad.

Isco, desaparecido. El centro del campo es de largo la línea más escasa en la plantilla blanca: seis efectivos, entre ellos dos mediapuntas como Isco y James. El caso del español es realmente grave. Hace tiempo que parece desaparecido y no es normal en un jugador de evidente clase. O el de Arroyo De la Miel se pone las pilas pronto, o será carne de banquillo esta temporada.

Courtois, criticado. No se le puede echar la culpa de lo de Mallorca, pero las estadísticas denotan que no está siendo precisamente su comienzo de temporada soñado. Lleva 12 goles encajados en 9 choques disputados y parte de los medios de comunicación le tienen en el ojo del huracán. También un sector del Bernabéu parece haberla tomado con él. Areola, cuando salió, cometió una pifia tremenda que acabó con cualquier posible debate. Courtois, pese a las críticas, parece el titular de Zidane.