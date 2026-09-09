Tras el partido de la Champions League entre el FC Barcelona y el Feyenoord, han salido a la luz imágenes muy graves desde el Spotify Camp Nou. En un vídeo se ve cómo un aficionado del Feyenoord, desde la grada visitante, hace un gesto racista hacia un aficionado negro del Barcelona.

Las imágenes han sido compartidas en X por la aficionada del Barcelona Esia. En ellas se ve cómo desde el sector de los seguidores desplazados del Feyenoord se hace un gesto de mono hacia la aficionada.

Esia reaccionó conmocionada al incidente. «En 2026 me llaman mono por un partido de fútbol, qué vergüenza», escribió la aficionada del Barcelona en español.

Y no quedó ahí, porque después aparecieron imágenes de otro aficionado del Feyenoord, que se comporta exactamente de la misma manera con gestos de mono en la grada visitante del Barcelona.

Los incidentes tuvieron lugar en torno al duelo de Champions League entre el Barcelona y el Feyenoord. Para el conjunto de Róterdam, ese partido también fue un desastre en lo deportivo.

El equipo del entrenador Giovanni van Bronckhorst cayó el miércoles por la noche por un contundente 5-1 en el Camp Nou. El Barcelona se adelantó ya en el minuto tres por medio de Raphinha y después amplió la ventaja.

Karim Adeyemi, de nuevo Raphinha y Lamine Yamal pusieron el 4-0 provisional. El Feyenoord apenas había logrado oponer resistencia. Sem Steijn marcó el tanto del honor del Feyenoord tras un centro de Gonçalo Borges. Gabriel Jesus fijó después el 5-1 definitivo con un cabezazo.















