República Checa vs. México: Previa del Mundial de la FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

Chequia vs. México: 25 de junio de 2026, 01:00 GMT (24 de junio, 20:00 EST).

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República Checa vs México: contexto del partido

El partido en la capital es clave: ambas selecciones del Grupo A buscan afianzar o rescatar su campaña tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada, que alteró la dinámica de los grupos —con México, coanfitrión, imponiéndose 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara y Chequia empatando 1-1 con Sudáfrica en Atlanta—, el margen de error en el Estadio Azteca es mínimo. Ambos llegan sabiendo que la adaptación táctica y una pronta recuperación física serán clave para sus aspiraciones en la fase eliminatoria.

El técnico mexicano, Javier Aguirre, debe mantener la concentración defensiva y la eficacia en el remate, tras dos victorias consecutivas sin encajar que los colocan líderes del grupo. Para ello se apoyará en la claridad de Luis Romo en el centro del campo, autor del gol de la segunda jornada, y en la velocidad de Julián Quiñones en la transición. Del otro lado está la República Checa, ordenada y física, dirigida por Miroslav Koubek. Con un bloque sólido y un contraataque letal liderado por Patrik Schick y Adam Hložek, los europeos buscan aprovechar cualquier error.

En el moderno Estadio de la Ciudad de México se jugará una partida de ajedrez táctico donde la comunicación en el medio y el rápido seguimiento vertical resultarán decisivos. México busca consolidar su liderato invicto y asegurar el primer puesto para los dieciseisavos, mientras que Chequia, con su audacia, intentará explotar los espacios dejados por los laterales y lograr los tres puntos que le den el pase desde el Grupo A. Con las opciones de grupo definiéndose, la necesidad de avanzar a la siguiente ronda guiará cada decisión desde el primer minuto.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la segunda jornada?

Chequia 1-1 Sudáfrica

El equipo de Miroslav Koubek sufrió una decepción en el Atlanta Stadium. Un penalti en los últimos minutos le obligó a conformarse con un 1-1 ante Sudáfrica. Los checos empezaron con intensidad y se adelantaron en el 6’ gracias al gol del centrocampista Michal Sadílek.

Chequia resistió con orden y mantuvo la ventaja gracias a su disciplina táctica. Sin embargo, la defensa se resquebrajó en los últimos minutos del segundo tiempo, cuando Ladislav Krejčí vio la amarilla. En el 83, Teboho Mokoena transformó el penalti y empató. Chequia se lanzó al ataque en los últimos minutos, pero no marcó y ahora necesita ganar en la última jornada.

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México 1-0 Corea del Sur

En Guadalajara, México venció 1-0 a Corea del Sur. El equipo de Javier Aguirre dominó la posesión, pero el gol llegó en la segunda parte.

El tanto decisivo llegó nada más reanudarse el partido. En el 50’, el centrocampista Luis Romo aprovechó un espacio en el área y marcó el 1-0, enloqueciendo al público. Desde entonces, la sólida estructura mexicana controló el partido, neutralizó a Son Heung-min y cortó las transiciones surcoreanas. El orden defensivo de Aguirre preservó el resultado y le dio a México los tres puntos, consolidándolo en el primer lugar del Grupo A.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

México (Javier Aguirre)

Javier Aguirre no debe cambiar el valiente esquema ofensivo de alto ritmo que llevó a El Tri a victorias consecutivas sin encajar goles, incluida la contundente victoria por 1-0 sobre Corea del Sur en Guadalajara. Los movimientos verticales, las rotaciones rápidas por las bandas y la excelencia en la transición liderada por centrocampistas como Luis Romo muestran que México tiene las herramientas tácticas para dominar en la escena internacional.

Sin embargo, Aguirre debe asegurarse de que su equipo mantenga una concentración defensiva total frente a equipos que retienen la posesión de forma eficaz. En sus partidos anteriores, el 4-1-2-3 de México dejó espacios al descubierto cuando los laterales subían al último tercio. Ante la fuerza física de la selección checa, ceder el balón en la circulación puede ser letal. El principal ajuste de Aguirre debe ser reforzar el pivote defensivo, pidiendo a Érik Lira mayor conciencia posicional para cerrar espacios y evitar que los contraatacantes europeos aislen a sus centrales.

República Checa (Miroslav Koubek)

Miroslav Koubek no debe desmantelar el esquema pragmático que dominó a Sudáfrica hasta el 1-1 final. La defensa y la presencia en el medio son sólidas, pero ahora necesita afinar la circulación de balón en ataque.

Ante el agresivo bloque alto de México, mantener el balón en horizontal o circularlo lentamente en el centro provocará cansancio y ataques predecibles. Koubek debe acelerar el juego desde la “sala de máquinas” y ordenar a veteranos como Tomáš Souček lanzar el balón hacia delante con rapidez tras recuperar la posesión. Al avanzar, la República Checa debe explotar los espacios que dejan los laterales mexicanos y usar la velocidad de sus propios laterales para estirar la defensa rival. Así se crearán los huecos que necesita el delantero Patrik Schick para evitar que el ataque se ahogue en el centro del campo.

¿Hay novedades en el equipo para la tercera jornada?

Noticias del equipo checo

El principal reto de Miroslav Koubek en el histórico Estadio de la Ciudad de México es mantener la concentración defensiva y gestionar la carga física de sus estrellas. Tras el vibrante 1-1 ante Sudáfrica, los checos no tienen nuevas lesiones ni sanciones, por lo que el técnico cuenta con plantel completo.

Es probable que mantenga el 3-4-3: Matěj Kovář bajo los palos, con la defensa atenta a su protección. En la zaga, Tomáš Holeš y Robin Hranáč seguirían junto a Ladislav Krejčí, quien debe cuidarse tras ver amarilla.

En el medio, Vladimír Coufal y Michal Sadílek actuarán como carrileros, mientras que Vladimír Darida y Lukáš Červ buscarán equilibrio en la medular.

En ataque, el peligro checo pasa por la fluida línea ofensiva. El delantero centro Patrik Schick liderará la delantera, con Adam Hložek en la derecha y Alex Sojka en la izquierda, quien mantiene su puesto tras asistir a Sadílek en la jornada 2.

Noticias de la selección de México

Javier Aguirre, en cambio, tiene un rompecabezas más cómodo pero igualmente complejo, pues busca asegurar el primer puesto del Grupo A sin que el desgaste físico y el impulso anímicode su equipo se resientan tras el 1-1 ante Corea del Sur.

México usará un 4-1-2-3 disciplinado y fluido. En defensa, los centrales Johan Vásquez y Edson Álvarez buscarán mantener su portería a cero. Los laterales Jesús Gallardo y Jorge Sánchez deberán controlar su ímpetu ofensivo para evitar que los veloces extremos checos les sorprendan en transición, mientras que el portero Raúl Rangelbuscará una protección firme y constante que le permita afianzar su dominio del área.

El principal dilema de Aguirre al elegir el once es ajustar el mediocampo para contener el contraataque físico de la República Checa. El trío del centro del campo lo liderará Luis Romo, autor del gol de la victoria en la segunda jornada, con el apoyo de Érik Lira como pivote defensivo. En ataque, Santiago Giménez liderará el centro, con Julián Quiñones a la izquierda y la velocidad de Roberto Alvarado a la derecha, listos para punzar en el contraataque.

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República Checa vs México: duelos clave

Patrik Schick vs. César Montes

Tras guiar el ataque de Miroslav Koubek, Schick mantiene la energía y la confianza al frente del trío ofensivo checo. Contra Sudáfrica mostró movilidad y liderazgo. Para superar la defensa mexicana, experimentada y aún imbatida, Schick deberá usar su velocidad, su juego aéreo y su constante movimiento para alejar a los centrales, desmarcarse y abrir espacios que aprovechen las bandas, con Adam Hložek y Alex Sojka.

Para frenarlo estará el central César Montes, baluarte defensivo de México. Montes lideró la zaga en los primeros partidos y ayudó a mantener la portería a cero, incluido el 1-0 ante Corea del Sur. La defensa azteca ha sido sólida, pero ahora afrontará más presión física y directa ante un rival europeo. Necesitará máxima concentración y una comunicación perfecta para anular sus incursiones y frenar el ímpetu checo en las transiciones.

Luis Romo vs. Michal Sadílek

El motor creativo de México, el centrocampista Luis Romo, debe imponer el ritmo de la posesión y abrir a la defensa rival. Contra Corea del Sur entró al área y marcó el gol de la victoria. Ante la República Checa buscará espacios entre líneas, lanzará pases verticales rápidos y alimentará las subidas por banda de Julián Quiñones y Uriel Antuna. Si Romo tiene tiempo y espacio para girarse y encarar a la defensa, su gran visión de juego desequilibrará al bloque checo.

El centrocampista checo Michal Sadílek buscará interrumpir ese ritmo creativo. En la segunda jornada se proyectó por las bandas y marcó el primer gol ante Sudáfrica. Pero su labor defensiva y su disciplina en las transiciones se pondrán a prueba en el Estadio de la Ciudad de México. Debe posicionarse de forma agresiva junto a Vladimír Darida y Lukáš Červ en el centro del campo, reducir espacios, presionar los puntos clave de la construcción de Romo y resguardar a la línea de tres defensas para evitar que México domine el tercio central y acorralen a la República Checa en un bloque defensivo insostenible.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo A?

Tras la segunda jornada, el Grupo A queda claro: México, anfitrión, lidera con 6 puntos y +3 en diferencia de goles, ya clasificado a dieciseisavos tras ganar 1-0 a Corea del Sur. Corea suma 3 puntos y 0 en diferencia.

Chequia y Sudáfrica, con −1 y −2 de diferencia respectivamente, suman solo un punto tras empatar 1-1 en Atlanta. El martes en el Estadio de la Ciudad de México se juega la tercera jornada. Es una final para Chequia, que necesita ganar para llegar con opciones a la última fecha.

Si Chequia gana

Los checos llegarían a 4 puntos y mantendrían viva la lucha por el segundo puesto. Si, además, Corea del Sur no gana a Sudáfrica, Chequia podría saltar al segundo puesto o, al menos, asegurarse uno de los ocho lugares para terceros por diferencia de goles.

Si México gana

Si los pupilos de Javier Aguirre ganan, México sellaría una fase de grupos perfecta y dejaría a Chequia al borde del abismo. Llegar a nueve puntos daría a los anfitriones un impulso anímico máximo de cara a los dieciseisavos. En cambio, Chequia se quedaría con un punto, lo que supondría su eliminación automática y le impediría optar a las repescas de mejor tercero.

Si hay empate

Si empata, se quedará con dos puntos y sus opciones de avanzar se reducirán drásticamente. Aunque no quedaría eliminado de inmediato, necesitaría una combinación muy específica de resultados en el otro partido y en los demás grupos. Para seguir con vida, necesitarían que Sudáfrica perdiera por varios goles ante Corea del Sur y que se dieran resultados muy favorables en los otros once grupos, casi un milagro.

Noticias de los equipos y plantillas

El seleccionador de Chequia, Miroslav Koubek, aún no ha confirmado lesiones ni sanciones, ni revelado la alineación probable. Se actualizará la información conforme se acerque el partido.

Javier Aguirre, técnico de México, tampoco tiene lesiones ni sanciones confirmadas y aún no revela la posible alineación. Más detalles se darán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Chequia llega tras ganar tres de sus últimos cinco partidos: perdió 2-1 contra Corea del Sur en el Mundial el 12 de junio, y antes venció 2-1 a Kosovo y 3-1 a Guatemala en amistosos. Empató 2-2 con Dinamarca e Irlanda en la fase de clasificación. En esos cinco encuentros marcó diez goles y encajó siete.

México suma cuatro triunfos en cinco encuentros: 2-0 a Sudáfrica en el Mundial (11 de junio) y 3-1 a Guatemala en amistoso (5 de junio). Solo cedió un 2-2 ante Dinamarca en la eliminatoria, en marzo. Marcó 10 goles y encajó seis, con dos victorias consecutivas.

Historial de enfrentamientos

No hay datos sobre enfrentamientos directos entre Chequia y México en los registros facilitados. Ambas selecciones se midieron en la fase de grupos del Mundial 2026: Corea del Sur venció a Chequia 2-1 el 11 de junio y México batió a Sudáfrica 2-0 ese mismo día, sin que consten duelos previos.