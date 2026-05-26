Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la República Checa

Para verlos desde el extranjero, conéctate a un servidor en la República Checa y disfruta de los partidos en el canal abierto Česká televize (ČT).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en la República Checa?

En la República Checa, los derechos se reparten entre la cadena pública y un gran grupo privado, así que podrás verla tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

Aquí te explicamos cómo ver el torneo: