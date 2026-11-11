Cómo ver el Chequia-España con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

España viaja a Praga para enfrentarse a Chequia en el epet Arena el jueves 12 de noviembre, en su penúltimo partido del Grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA.

El equipo de Luis de la Fuente llega como líder del grupo, con 12 puntos en cuatro partidos, y ya tiene asegurada una plaza en cuartos de final. Ahora se centra en afianzar el primer puesto para disputar en casa la vuelta de la eliminatoria de marzo.

Chequia ocupa el último puesto del Grupo A3 y ha perdido sus cinco partidos más recientes, incluida la derrota por 3-1 ante España en el duelo de ida, disputado en octubre. Ya no tiene opciones de alcanzar los cuartos de final.

España afronta el encuentro tras ganar sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial de julio. De la Fuente cuenta con ausencias destacadas en su convocatoria: Rodri, Dani Olmo y Eric Garcia se pierden el partido por lesión.

Jacobo Ramon, central del Como, recibe su primera convocatoria con la selección absoluta para cubrir la baja en defensa, mientras que Martin Zubimendi y Marc Roca tienen la tarea de sostener el centro del campo en ausencia de Rodri. Pedro Porro y Joan Garcia regresan tras recuperarse de los problemas físicos que les impidieron acudir a la anterior convocatoria.

Con la situación de Chequia en el grupo ya definida, el principal objetivo de España es mantener su racha invicta en partidos oficiales y proteger su posición al frente de la clasificación mundial de la FIFA antes del encuentro del domingo contra Inglaterra en el Metropolitano.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Chequia-España.

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